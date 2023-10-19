ارسال بیش از ۲۸ هزار دلار هدیه و سوغات از گمرک امانات کرمانشاه

علی اصغر عباس زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری از گمرک امانات پستی کرمانشاه ۷۲۶ بسته پستی به میزان ۲۸ هزار و ۴۲۰ دلار به خارج از کشور صادر شده است.

وی افزود: وزن بسته‌های هدیه و سوغاتی ارسالی از گمرک امانات پستی کرمانشاه در ۶ ماه گذشته را پنج هزار و ۹۵۱ کیلوگرم بوده است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه با اشاره به عمده کالاهای ارسال شده در قالب هدیه و سوغات، تصریح کرد: عمده کالاهای ارسالی از طریق گمرک امانات پستی کرمانشاه شامل خشکبار، مواد غذایی، رخت و البسه است.

عباس زاده در ادامه از تعداد بسته‌های ورودی نیز باد کرد و گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۶۱ بسته به ارزش ۱۵ هزار و ۹۰۰ دلار به گمرک امانات پستی کرمانشاه ارسال شد.

وی در پایان بیان کرد: وزن بسته‌های ورودی گمرک امانات پستی کرمانشاه ۳۷۲ کیلو گرم و عمده کالاهای ورودی از طریق این گمرک را گوشی همراه، دوربین، کامپیوتر و قطعات آن، ماکروفر، غذای حیوانات و یونیت کنترل موتور خودرو، مکمل خوراکی، کیف و کفش، تبلت و… بوده است.