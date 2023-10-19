فرهنگ و دین در بودجه کشور بیشتر مورد توجه قرار گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری در دیدار با معاون رئیس جمهور با اشاره به اهمیت مسائل فرهنگی در استان یزد اظهار کرد: متأسفانه زمانی که دولت و یا استان دچار کمبود در بودجه می‌شود از بودجه فرهنگی کاسته می‌شود، در حالیکه اگر به مسائل فرهنگی اهمیت داده شود بسیاری از مسائل و مشکلات استان و کشور نیز حل خواهد شد.

وی افزود: بسیاری از مشکلات موجود به دلیل اهمیت ندادن به فرهنگ و دین مردم است، این دین و فرهنگ است که مردم را آراسته می‎‌کند و آن‌ها را از شر باز می‌دارد.

امام جمعه یزد با بیان اینکه دشمن تلاش دارد تا مردم را به زندگی بدون دین و فرهنگ عادت دهد، گفت: امروزه دشمن تمام تلاش خود را به کار گرفته تا دین و فرهنگ را به عنوان دو عنصر مهم و اثرگذار در زندگی از مردم بگیرد تا در نهایت بتواند خود بر آنها مسلط شود.

ناصری با اشاره به مسائل و مشکلات موجود در حوزه‌های علمیه استان عنوان کرد: ضرورت دارد تا به مسائل عمرانی و فرهنگی حوزه‌های علمیه استان بیشتر توجه شود تا این پروژه‌های نیمه‌تمام نیز به پایان برسد.

لجام‌گسیختگی قیمت‌ها پایان یابد

وی با اشاره به معضل لجام‌گسیختگی و عدم نظارت بر قیمت‌ها در کشور اظهار کرد: عدم کنترل بر قیمت‌ها در کارخانه‌ها و در ابتدای تولید بسیار معضل بزرگی را در کشور به وجود آورده است، زیرا امروزه سودهای چند درصدی برای کارخانه‌داران اهمیت دارد نه اینکه محصول را با قیمت مناسب و معقول به مردم ارائه دهند.

امام جمعه یزد ادامه داد: همین عدم نظارت بر قیمت در کارخانه‌ها باعث شده تا گرانی لجام‌گسیخته‌ای در جامعه حاکم باشد و قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته است.

ناصری با اشاره به اهمیت خودکفایی در صنعت کشاورزی و تهیه خوراک دام عنوان کرد: ارزش واردات محصولات و دانه‌های روغنی به کشور بسیار زیاد است و اگر بتوانیم در زمینه تهیه خوراک دام و همچنین دانه‌های روغنی به خودکفایی برسیم، بسیاری از هزینه‌های کشور می‌تواند در مسیر دیگری سرمایه‌گذاری شود.