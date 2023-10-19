پایان رویای الهلال با نیمار برای فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه الهلال عربستان به طور رسمی اعلام کرد نیمار تا پایان فصل به دلیل مصدومیت نمیتواند برای این تیم بازی کند.
او که تابستان فصل جاری با عقد قراردادی به مدت دو فصل از پاریسنژرمن به الهلال ترانسفر شد در جریان بازی برزیل مقابل اروگوئه مصدوم شد که با پارگی رباط صلیبیاش همراه شد.
از این رو ستاره تیم ملی برزیل حداقل تا ۷ ماه دیگر نمیتواند بازی کند تا اینگونه تبدیل به کابوس الهلالی ها شود.
نیمار که موتور گلزنی اش برای الهلال مقابل نساجی مازندران در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا روشن شده بود حالا باید از تلویزیون پای بازیهای آبیهای ریاض بنشیند.
باشگاه الهلال عربستان با توجه به مصدومیت نیمار در بازیهای رسمی فیفا دنبال دریافت غرامت از فدراسیون جهانی فوتبال است تا بخشی از هزینههای جذب و درمان این بازیکن را تأمین کند.
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