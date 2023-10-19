معاون رییس جمهور از مخزن ۵۰ هزار مترمکعبی شهر یزد بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور صبح امروز پنجشنبه ۲۷ مهرماه از مخزن ۵۰ هزار متر مکعبی شهر یزد بازدید کرد.

این مخزن با هدف افزایش حجم مخازن ذخیره آب و افزایش تاب آوری استان با حجم خاکبرداری ۶۰ هزار متر مکعبی و مساحت قالب بندی ۲۸ هزار متر مربعی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

حجم بتن‌ریزی این مخزن ۱۳ هزار متر مکعب و مقدار آرماتور مصرفی آن ۶۵۰ تن است.

تاریخ شروع قرارداد ساخت این مخزن آذر ماه ۱۳۹۶ و مبلغ اولیه پیمان ۲۱۰ میلیارد ریال بوده است.

گفتنی است؛ با ساخت و تکمیل مخازن ذخیره آب جدید در استان یزد، این ظرفیت ۱.۵ برابر افزایش خواهد یافت.