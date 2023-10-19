تجمع ضدصهیونیستی کادر درمان و امدادگران هلال احمر کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگی با حضور کارکنان، امدادگران و کادر درمانی جمعیت هلال احمر کردستان و دانشجویان و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی پیش از ظهر پنج‌شنبه در پی محکومیت حمله رژیم غاصب قدس به امدادگران، کادر درمان و غیر نظامیان در غزه، در محوطه اصلی دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.

امام جمعه دهگلان در این اجتماع بزرگ ضمن محکومیت این جنایت بزرگ رژیم صهیونیستی اظهار داشت: سرزمین فلسطین به عنوان سرزمینی مقدس و قبله اول مسلمان است و جایگاه بالایی در تفکر و اعتقادات مسلمانان دارد.

ماموستا عبدالسلام محمدی افزود: در قرآن کریم نیز در آیات متعدد از بنی اسرائیل صحبت شده است و کسانی که پیامبران را به ناحق می‌کشتند و در ظلم و تجاوز در تاریخ زبانزد بودند.

وی با تاکید بر اینکه رژیم جعلی و کودک کش اسرائیل سالهاست به جنایات خود ادامه می‌دهد عنوان کرد: حمایت برخی کشورها در رأس آن آمریکا و سکوت بسیاری از مجامع بین‌المللی و مدافع حقوق بشر، این رژیم را برای قتل عام مردم فلسطین جسورتر کرده است.

امام جمعه دهگلان اضافه کرد: تلاش برخی رسانه‌ها برای حمایت از رژیم صهیونیستی و مظلوم نشان دادن این رژیم جنایتکار غیر قابل قبول است.

وی تاکید کرد: رابطه کشورهای عربی و عدم حمایت قاطع از فلسطین باعث شده شاهد جنایات بیشتر اسرائیل باشیم.

ماموستا محمدی، عملیات طوفان الاقصی را موجب شکست هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی دانست و بیان داشت: رژیم صهیونیستی روز گذشته کودکان و زنانی که به بیمارستان پناه گرفته بودند و کادر درمان و پزشکی را به خاک و خون کشید که نمونه بارز جنایت جنگی است.

وی با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی پایبند به هیچ قانون و ارزش‌های اخلاقی و دینی نیست، تصریح کرد: از کشورهای اسلامی می‌خواهیم تا با قاطعیت از مردم غزه حمایت کنند.

در پایان بیانیه امدادگران و داوطلبان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی قرائت و با شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا همراه شد.