به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی که برای سفر استانی به گلستان رفته است، در بدو ورود به گرگان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: داوطلبان انتخابات مجلس با توجه به استعلاماتی که از مراجع شش گانه که در قانون پیش بینی شده بود، امکان ثبت نام دارند.

وزیر کشور افزود: ثبت نام هم، با همان شماره تلفن داوطلبان خواهد بود که در پیش ثبت نام اعلام کرده بودند.

وحیدی ادامه داد: متقاضیان نمایندگی مجلس همچنین باید فرم‌هایی را پر کنند و اطلاعاتی که لازم است را در سایت بارگذاری کنند.

وزیر کشور اضافه کرد: عدد مشارکت متقاضیان پیش ثبت نام نشان دهنده آمادگی برای حضور در انتخاباتی با نشاط و با مشارکت بالا است.

وحیدی همچنین یادآور شد: یکی از قوانین موجود شفافیت در انتخابات است که در قانون جدید پیش بینی شده که همزمان با ثبت نام یک شماره حساب هم درج شود که در فعالیت‌های انتخاباتی مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: این قانون که برای اولین بار است پیش بینی شده در راستای شفافیت مالی اجرا می‌شود و به سلامت انتخابات کمک می‌کند.

ثبت نام قطعی داوطلبانی که در مرحله پیش ثبت نام موفق به دریافت کد رهگیری شده‌اند، از صبح امروز ۲۷ مهرماه آغاز شد و تا سوم آبان ماه ادامه خواهد داشت.

دواطلبان می‌توانند با مراجعه به پنجره واحد وزارت کشور، از ساعت ۸ تا ۱۸ نسبت به نام نویسی در مهلت تعیین شده، اقدام کنند.