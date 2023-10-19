به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا دالوند در سخنانی با بیان اینکه کشاورزان مدافعین امنیت غذایی کشور محسوب می‌شوند، اظهار داشت: به‌واسطه تلاش‌هایی که تابه‌حال انجام شده اتفاقات خوبی در حوزه کشاورزی رخ‌داده است.

وی افزود: در دولت سیزدهم به‌ویژه لرستان، استاندار و مدیران تلاش‌های بسیاری انجام داده‌اند تا بتوان گامی در راستای توسعه و پیشرفت استان برداریم و این عقب‌افتادگی که از دیرباز در لرستان رخ‌داده جبران شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، بیان کرد: آب به‌عنوان یکی از موضوعات اساسی در حوزه زیرساختی است که در ارتقای بهره‌وری تأثیر شایانی دارد؛ اما متأسفانه لرستان از دیگر مناطق کشور عقب‌افتاده است.

دالوند، افزود: باوجوداینکه لرستان یکی از استان‌های پرآب در کشور محسوب می‌شود؛ اما همچنان در فصول گرم سال با مشکل کم‌آبی مواجه هستیم، مناطق کویری با کمبود آب روبرو هستند؛ اما در خیلی مسائل از استان‌های پیشروی کشور به‌حساب می‌آیند.

وی با بیان اینکه اکنون تلاش‌های خوبی در شرف انجام است و تقریباً هشت سد در حال ساخت داریم، عنوان کرد: مهم‌ترین و بارزترین آنها یعنی سد «معشوره» با تلاش‌های کم‌نظیر استاندار در حال ساخت است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، ادامه داد: اگر بتوانیم رواناب‌هایی که از لرستان خارج می‌شود را مهار کنیم، در حوزه کشاورزی مشکلی نخواهیم داشت.

دالوند، هواشناسی را یکی از موضوعات مهم در بخش کشاورزی عنوان کرد و با بیان اینکه به دلایل شرایط خاص جغرافیایی و توپوگرافی منطقه بارها با قطعی ارتباط مواجه می‌شدیم، گفت: سامانه رادار پیشرفته هواشناسی در لرستان با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال راه‌اندازی شد.

وی لازمه ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی را آموزش دانست و افزود: روش‌های مدرن و دانش‌های علمی جدید در دانشکده‌های کشاورزی می‌تواند باعث ارتقای بهره‌وری در این حوزه شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، بر لزوم ارتباط مستمر بین دانشگاه و حوزه کشاورزی تأکید کرد و افزود: این ارتباط می‌تواند در کیفیت و تولید محصولات کشاورزی، غذای سالم و امنیت غذایی نقش مهمی داشته باشد.