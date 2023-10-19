  1. استانها
  2. لرستان
۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۰۶

رئیس جهاد کشاورزی لرستان مطرح کرد؛

افزایش ۱۷ درصدی جوجه‌ریزی در مرغداری‌های لرستان

افزایش ۱۷ درصدی جوجه‌ریزی در مرغداری‌های لرستان

خرم‌آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از افزایش ۱۷ درصدی جوجه‌ریزی در مرغداری‌های این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز دوشنبه در جلسه وبیناری قرارگاه امنیت غذایی و تنظیم بازار، اظهار داشت: میزان جوجه‌ریزی هفت ماه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشدی حدود ۱۷ درصدی برخوردار بوده است.

وی افزود: از اول فروردین تا پایان مهرماه سال جاری بالغ بر ۲۳ میلیون قطعه جوجه‌ریزی صورت‌گرفته است، این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۹.۸ میلیون قطعه جوجه‌ریزی صورت‌گرفته بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: از میزان جوجه‌ریزی صورت‌گرفته بالغ بر ۴۶ هزار تن گوشت مرغ استحصال شده که این میزان ۱۸ هزار تن بیش از نیاز مصرفی استان بر اساس سرانه مصرفی است که با صادرات این مقدار گوشت مرغ بالغ بر ۱,۳۵۰ میلیارد تومان به اقتصاد و معیشت استان کمک شده است.

کد مطلب 5916084

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها