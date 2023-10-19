به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز دوشنبه در جلسه وبیناری قرارگاه امنیت غذایی و تنظیم بازار، اظهار داشت: میزان جوجه‌ریزی هفت ماه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشدی حدود ۱۷ درصدی برخوردار بوده است.

وی افزود: از اول فروردین تا پایان مهرماه سال جاری بالغ بر ۲۳ میلیون قطعه جوجه‌ریزی صورت‌گرفته است، این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۹.۸ میلیون قطعه جوجه‌ریزی صورت‌گرفته بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: از میزان جوجه‌ریزی صورت‌گرفته بالغ بر ۴۶ هزار تن گوشت مرغ استحصال شده که این میزان ۱۸ هزار تن بیش از نیاز مصرفی استان بر اساس سرانه مصرفی است که با صادرات این مقدار گوشت مرغ بالغ بر ۱,۳۵۰ میلیارد تومان به اقتصاد و معیشت استان کمک شده است.