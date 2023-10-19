بازدید مدیرعامل استقلال از امکانات فوتبالی جزیره کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خطیر مدیرعامل باشگاه استقلال که جهت بررسی شرایط میزبانی جزیره کیش از بازی‌های استقلال راهی این جزیره شده است، از استادیوم این جزیره که اخیرا به صورت کامل بازسازی شده و شرایط رختکن این ورزشگاه دیدن به عمل آورد.

در این بازدید، مدیرعامل باشگاه استقلال با سرهنگی رئیس منطقه آزاد کیش، پورزادی معاون عمرانی و برنامه ریزی، نظر پور شهردار کیش، فرضی پور رئیس ورزش کیش و محمود پازوکی رئیس هیأت فوتبال کیش دیدار و جلسه برگزار کرد.

باشگاه استقلال هنوز تصمیم خود مبنی بر انتقال بازی‌های این تیم از تهران به کیش یا مشهد را رسمی اعلام نکرده است و در حال بررسی این موضوع است.