به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یحیی الهی در سخنانی، اظهار داشت: در پی مراجعه چهار شهروند به پلیس آگاهی بروجرد مبنی بر اینکه یک نفر با ترفندهای متقلبانه برای سرمایه‌گذاری در بورس با اخذ سفته و تحویل سکه و جواهرات با جعل امضا مبلغ ۶۰ میلیارد ریال از آنها کلاهبرداری کرده است، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با رصدهای اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی کلاهبردار را در شهرستان بروجرد شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در عملیاتی غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لرستان، گفت: متهم در تحقیقات پلیس به جرم خود معترف و عنوان داشت، با اعتمادسازی و در برای سرمایه‌گذاری در بورس، از چهار شهروند مبلغ ۶۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است.

سردار الهی با هشدار به کلاهبرداران و افراد سودجو که پلیس با همکاری دستگاه قضائی با آنها برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد به شهروندان توصیه کرد، در معاملات خود همواره به هشدارهای پلیسی توجه کنند و به افراد ناشناس اعتماد نکنند.