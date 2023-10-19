۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۰۰

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر:

زیرساخت‌های ارتباطی برای برگزاری انتخابات در استان بوشهر تقویت شد

بوشهر- رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر گفت: زیرساخت‌های ارتباطی برای برگزاری انتخابات در استان بوشهر تقویت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات صبح پنجشنبه در نشست ستاد انتخابات استان بوشهر با بیان اینکه موضوع آموزش به عنوان یک اصل محوری دنبال شده است، اظهار داشت: تمامی کارگروه‌های انتخابات شهرستان‌ها تشکیل و جلسات آن‌ها به صورت هماهنگ و مستمر در حال انجام است.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر تصریح کرد: در راستای تقویت زیرساخت‌ها به ویژه در بخشداری‌ها، تفاهم نامه‌ای بین شرکت مخابرات و ستاد انتخابات استان در جهت اجرای فیبر نوری منعقد شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر عنوان کرد: همچنین هیأت‌های اجرایی در سراسر استان با حضور نمایندگان اقشار مختلف شکل گرفته و این فرایند بدون حاشیه و با دقت لازم انجام شده است.

پورات گفت: از امروز ۲۷ مهر ماه ثبت نام داوطلبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شروع شده و تا سوم آبان ماه به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: فرایند ثبت نام به صورت کاملاً الکترونیکی است و داوطلبانی که کد رهگیری خود دریافت کرده‌اند با شماره تلفنی که پیش ثبت نام انجام داده‌اند وارد درگاه وزارت کشور شوند و کار برگ ثبت نام را تکمیل نمایند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: توصیه می‌شود داوطلبین قبل از ثبت نام اطلاعیه شماره ۸ و ۹ ستاد انتخابات کشور را به دقت مطالعه کنند.

وی بیان کرد: همه اطلاعات قبلی تکمیل شده در مرحله پیش ثبت نام‌ها، پیش روی داوطلبان قرار خواهد گرفت و اگر اطلاعاتشان نیاز به ویرایش مجدد دارد، می‌توانند آن را انجام دهند.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر اظهار کرد: در این مرحله لازم است داوطلبین یک حساب غیر تجاری بانکی را معرفی کرده و در عین حال فرم پنج سال سابقه اجرایی، پژوهشی و یا قضائی را تکمیل کنند.

پورات یادآور شد: ثبت نام انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم از ۱۴ آبان ماه به مدت یک هفته به صورت حضوری در مرکز فرمانداری استان انجام خواهد شد.

