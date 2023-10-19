به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات صبح پنجشنبه در نشست ستاد انتخابات استان بوشهر با بیان اینکه موضوع آموزش به عنوان یک اصل محوری دنبال شده است، اظهار داشت: تمامی کارگروه‌های انتخابات شهرستان‌ها تشکیل و جلسات آن‌ها به صورت هماهنگ و مستمر در حال انجام است.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر تصریح کرد: در راستای تقویت زیرساخت‌ها به ویژه در بخشداری‌ها، تفاهم نامه‌ای بین شرکت مخابرات و ستاد انتخابات استان در جهت اجرای فیبر نوری منعقد شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر عنوان کرد: همچنین هیأت‌های اجرایی در سراسر استان با حضور نمایندگان اقشار مختلف شکل گرفته و این فرایند بدون حاشیه و با دقت لازم انجام شده است.

پورات گفت: از امروز ۲۷ مهر ماه ثبت نام داوطلبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شروع شده و تا سوم آبان ماه به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: فرایند ثبت نام به صورت کاملاً الکترونیکی است و داوطلبانی که کد رهگیری خود دریافت کرده‌اند با شماره تلفنی که پیش ثبت نام انجام داده‌اند وارد درگاه وزارت کشور شوند و کار برگ ثبت نام را تکمیل نمایند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: توصیه می‌شود داوطلبین قبل از ثبت نام اطلاعیه شماره ۸ و ۹ ستاد انتخابات کشور را به دقت مطالعه کنند.

وی بیان کرد: همه اطلاعات قبلی تکمیل شده در مرحله پیش ثبت نام‌ها، پیش روی داوطلبان قرار خواهد گرفت و اگر اطلاعاتشان نیاز به ویرایش مجدد دارد، می‌توانند آن را انجام دهند.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر اظهار کرد: در این مرحله لازم است داوطلبین یک حساب غیر تجاری بانکی را معرفی کرده و در عین حال فرم پنج سال سابقه اجرایی، پژوهشی و یا قضائی را تکمیل کنند.

پورات یادآور شد: ثبت نام انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم از ۱۴ آبان ماه به مدت یک هفته به صورت حضوری در مرکز فرمانداری استان انجام خواهد شد.