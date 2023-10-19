تمام واحدهای صنعتی راکد در گلستان احیا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کوشش تبار صبح پنجشنبه در حاشیه افتتاح خط دوم کارخانه تولید وسایل گازسوز در شهرک صنعتی گنبدکاووس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همه واحدهای صنعتی راکد در استان به هر دلیل که تعطیل شده‌اند، فعالیت خود را از سر خواهند گرفت.

وی با اشاره به اینکه واحدهای راکد که به دلیل بدهی مالی تحت مالکیت بانک‌ها هستند دوباره احیا می‌شوند، افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده امسال از محل تبصره ۱۸ تسهیلاتی برای این واحدها در نظر گرفته می‌شود که بتوانند چرخه تولید را راه اندازی کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور از احیای هزار و ۷۷۳ واحد تولیدی در سال گذشته خبر داد و گفت: این واحدهای تولیدی که در کشور دوباره احیا شدند هر کدام آنها بالای ۱۰ نفر نیرو داشتند.

بازدید از دو واحد صنعتی در گنبد از جمله برنامه‌های معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای کشور است که یکی از این واحدهای صنعتی با دریافت تسهیلات دو و نیم میلیارد تومانی فعال شده است.