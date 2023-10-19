تامین قیر برای روستاهای اردستان در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اسماعیلی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اردستان اظهار داشت: در سفر به این شهرستان همراه با فرماندار، بخشداران و دهیاران از روستاهای شهرستان بازدید کردیم که در این بازدیدها مسائلی نظیر توسعه مسکونی و مشکلات افراد بی‌بضاعت مطرح و برطرف شد.

وی افزود: برای انجام آسفالت در روستاها تأمین قیر برای برخی از روستاهای شهرستان انجام خواهد شد همچنین نهضت آسفالت در دولت سیزدهم به خوبی رخ داده و امید است تا دو سال آینده تمام معابر روستاها آسفالت شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان تصریح کرد: پروژه نهضت ملی مسکن در استان اصفهان پیشتاز نسبت به سایر استان‌ها بوده و مسائل و برنامه‌های مربوط به بحث الحاقات زمین، طراحی و آماده‌سازی زمین نیز برای متقاضیان انجام خواهد شد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: برای طرح نهضت ملی مسکن حدود ۴۰۰ هزار نفر در استان اصفهان ثبت نام اولیه کردند که از این تعداد ۲۰۰ هزار نفر واجد شرایط دریافت مسکن شناسایی شدند.

وی بیان کرد: از تعداد ۲۰۰ هزار نفر واجد شرایط حدود ۱۰۳ هزار از این افراد در تمام شهرهای استان اصفهان به غیر از شهرهای جدید هستند همچنین تأمین زمین برای افراد متقاضی مسکن طرح نهضت ملی انجام شده است.