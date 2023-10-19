رژیم صهیونیستی بدنبال از بین بردن انسانیت است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف کریمی پیش از ظهر پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز دولت کودک‌کش صهیونیست با قدرت اقتصادی آشکار و پنهانی که در دنیا دارد بدنبال کودک‌کشی غزه در نیست بلکه درپی از بین بردن انسانیت به مفهوم عام است.

وی با اشاره به اینکه صهیونیست تار عنکبوتی است که محکوم به شکست است، خاطر نشان کرد: اگر انسان، انسان باشد و معنای انسانیت را بفهمد باید نسبت به کشتار در غزه واکنش نشان دهد.

وی خاطر نشان کرد: با امید به خدا، لطف الهی و قدرت پنهان انسجام و وجدان جمعی مسلمانان و انسان‌های آزاده، قطعاً این دولت غاصب از بین خواهد رفت و مظلومیت مردم فلسطین نیز پایان می‌یابد.

تحلیل‌گر مسائل سیاسی بیان کرد: طوفان‌الاقصی واکنش به مظلومیت ۷۵ ساله فلسطین، واکنش به مهاجرت اجباری فلسطینی‌ها و واکنش به اسارت فلسطینی‌ها در زندان‌های صهیونیست است.

وی اضافه کرد: در جنگ پانزدهم مهرماه قدرت بلامنازع توانمندی حماس و نیروهای همراه به نتیجه رسید و از یک جهت دل ما روشن و از جهت دیگر بابت خائنانه‌ترین و وحشیانه‌ترین جنایات رژیم صهیون در غزه غمگین شدیم که با بمباران بیمارستان و مدرسه و کشته شدن مظلومترین افراد همراه بود، این جنگ نتیجه ظلم بلامنازع صهیونیست‌های غاصب است.

کریمی عنوان کرد: صهیونیست‌ها فقط به غزه ظلم نکردند بلکه انسانیت را زیر سوال بردند و با هژمونی سلطه اقتصادی‌شان عامل فقر و نابرابری شدند.

این تحلیل‌گر مسائل سیاسی کردستان اضافه کرد: ملت‌های دنیا تحت ظلم صهیونیسم هستند و باید قدرت‌شان از بین برود و شاهد فجر صادق باشیم.