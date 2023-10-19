به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدمهدی رحمتی روز پنجشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیران خبرگزاری مهر استان اصفهان اظهار داشت: کار خبر، اطلاع رسانی و صاحب رسالت بودن به منزله این است که قرار است پیامی را برسانیم و این خَلف انبیا و مرسلین بودن کاری است که رسالت و تکلیف الهی بوده و باید به این مهم توجه داشته باشیم.

وی به نقش مؤثر رزمندگان و فرماندهان اصفهانی در هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: شاردن شرق شناس فرانسوی در سفرنامه خود درباره اصفهان روایت می‌کند که همنشینی اقوام و مذاهب مختلف در این شهر در اروپا هم اتفاق نمی‌افتد و مسئله مهمی است که درباره این شهر و استان با ریشه تاریخی، اگر مکتب نگارگری و مکتب خوش نویسی اصفهان وجود دارد حتماً مکتب رسانه‌ای اصفهان نیز داشته باشد زیرا این ویژگی‌ها خاص اصفهان است.

مدیرعامل خبرگزاری مهر افزود: این زایندگی فرهنگ و هنر و تاریخ در اصفهان فرصتی است برای کشور و انقلاب اسلامی که باید برای تولید محتوا قدر بدانیم.

مسئله زاینده‌رود و آب اصفهان مسئله کشور است

رحمتی تصریح کرد: معتقدم مسئله آب اصفهان و زاینده رود مسئله همه کشور است. بازنمایی این مسئله نباید بگونه‌ای انجام شود که به مسئله‌ای صرفاً مربوط به اصفهان تبدیل بشود، اصفهان قرار است برای ایران فکر کند نه اینکه حق را مطالبه نکند بلکه می‌بایست تصویری درست بازنمایی شود.

در ادامه حسین طاهری معاون خبر خبرگزاری مهر اظهار داشت: خرسند هستیم که مسئولیت خبرگزاری در استان اصفهان برعهده یکی از همکاران خودمان گذاشته شد و این نشان از رشد این سازمان است.

وی در ادامه به شهادت مظلومانه مردم غزه و شهدایی که در حمله دیوانه وار صهیونیست‌ها به بیمارستان معمدانی به شهادت رسیدند، اشاره کرد و گفت: از منظر رسانه جای تأمل دارد که در قرن ۲۱ که عصر رسانه و شبکه‌های اجتماعی است، به ظاهر دولتی تصمیم می‌گیرد دیوانه وار حمله کند و کشتار جمعی و نسل کشی انجام دهد.

معاون خبر خبرگزاری مهر خاطرنشان کرد: زمانی نسل کشی و پاکسازی نژادی در طول تاریخ اتفاق افتاده مانند آنچه آمریکایی‌ها با سرخ پوستان انجام دادند اما رسانه‌ها در آن زمان گسترده نبودند یا در صربستان نمونه این پاکسازی‌های نژادی اتفاق افتاده بود اما اینکه در این شرایط تصمیم می‌گیرند و فکر می‌کنند به نفعشان شده علی رغم اینکه این اتفاق جلوی چشم دنیا است و تلاش مذبوحانه می‌کند که کار حماس بوده است این نشان دهنده درنده خویی ذات پروژه صهیونیست‌ها است.

همچنین حسام‌الدین حیدری مدیرکل اخبار استانی خبرگزاری مهر ضمن تقدیر از مدیران سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان، اظهار داشت: انتصاب فردی از خانواده خبرگزاری مهر برای تصدی مسئولیت خبرگزاری استان اصفهان اتفاق مبارکی است و این اهمیت جایگاه کادرسازی را نشان می‌دهد و بین خبرنگاران امید آفرینی می‌کند.

مصالح ملی و امید آفرینی مورد توجه باشد

وی خاطرنشان کرد: مسئولیت این خبرگزاری در اصفهان وظیفه سنگینی است زیرا اصفهان استانی بزرگ و دارای مسائل مهم و نکات مختلف است.

مدیرکل اخبار استانی خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه حساسیت‌هایی در اصفهان وجود دارد، افزود: اولین نکته این است که مصالح ملی و کشور را باید مد نظر داشته باشیم زیرا مصالح ملی ارجح بر همه چیز است و دومین نکته امید آفرینی از رسالت‌های ما است که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید دارند و این مهم البته منافاتی با مطالبه گری نیز ندارد.

در ادامه مریم یاوری مدیر جدید خبرگزاری مهر نمایندگی استان اصفهان نیز با بیان اینکه دغدغه و رسالت خبرگزاری مهر تاکید بر اخلاق، فرهنگ و هنر، امیدآفرینی و جهاد تبیین است، اظهار داشت: امیدوارم که بتوانم با همکاری همکارانم انتظارات و اهداف خبرگزاری را محقق کنیم.

آئین تکریم و معارفه مدیران خبرگزاری مهر در استان اصفهان پیش از ظهر پنجشنبه با حضور مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی استان و محمدمهدی رحمتی مدیرعامل خبرگزاری مهر و معاونان این خبرگزاری برگزار شد.

در این آئین که جمعی از مدیران استان اصفهان و خبرنگاران حضور داشتند، با قرائت حکمی مریم یاوری به طور رسمی به عنوان مدیر جدید خبرگزاری مهر نمایندگی استان اصفهان معرفی و از زحمات محمد مهدی شیخ صراف مدیر پیشین این خبرگزاری در اصفهان قدردانی شد.