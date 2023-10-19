به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در محکومیت اقدامات اخیر رژیم غاصب اسرائیل و خصوصاً اقدام حمله موشکی به یک بیمارستان و بهشهادترسیدن بیش از هزار نفر در این واقعه، خطاب به رژیم غاصب و کودک کش اسرائیل و حامیان آن، اعلام کرد: مسلمانان صبور هستند؛ اما نباید این صبر را با اقدامات ننگینی مثل حمله به بیمارستان و اقداماتی که بیشتر به نسلکشی فلسطینیان میماند تا جنگ، امتحان کرد چرا که اگر این صبر لبریز شود دیگر کسی توان مقابله با مسلمانان که در یک هدف متحد شدهاند را نخواهد داشت، در کنار مردم فلسطین ایستاده ایم.
در ادامه بیانیه آمده است: دل هر انسان آزادهای از هر دین، مذهب و آئینی، از دیدن و شنیدن جنایات رژیم منحوس صهیونیستی در غزه به درد میآید، ۱۰ روز است مردم مظلوم فلسطین را با بمب و راکت به شهادت میرسانند و در اقدامی وحشیانهتر، مجروحین را که عمدتاً از کودکان و زنان هستند و روزهاست از آب و غذا و دارو منع شدهاند، در بیمارستان قتلعام میکنند، دسترسی به خدمات و نیازهای زندگی مثل آب و برق را برای مردم مختل کرده و هرگونه فشاری که میتوانند بر روی مردم غزه و فلسطین وارد میکنند.
در پایان اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان ضمن عرض تسلیت و آرزوی صبری جمیل برای خانوادههای شهدای فلسطینی و درخواست از جوامع بینالملل برای برخورد قاطع با رژیم جعلی، غاصب و کودک کش صهیونیستی، خواستار ورود سازمان ملل به این موضوع و حضور مسلمانان در تجمعات و تظاهرات مختلف در محکومیت این اقدام ننگین رژیم صهیونیستی است.
نظر شما