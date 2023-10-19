۱۸۰۰میلیارد تومان برای ساماندهی مسیل های ایلام اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا استاندار ایلام امروز پنجشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در سالن جلسات شهید رجایی استانداری ایلام، از تلاش‌های فرمانداران، مجموعه اعضای ستاد بحران و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط در رابطه با نهضت پاکسازی مسیل‌ها و معابر قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه باید با همین آهنگ روند نهضت پاکسازی مسیل‌ها و معابر استمرار داشته باشد، اظهار کرد: یکی از مهمترین راهکارها برای مهار سیل، جلوگیری از تخلیه نخاله‌های ساختمانی است و در این زمینه بعد از پاکسازی‌های صورت گرفته با نصب نیوجرسی از تخلیه مجدد این نخاله‌ها جلوگیری بعمل خواهد آمد.

بهرام‌نیا با بیان اینکه تصمیمات و مصوبات این جلسه برای تمامی فرمانداران لازم الاجرا است، ادامه داد: فرمانداران ظرف یک هفته آینده اقدامات خود را بصورت مکتوب به ستاد بحران استان ارسال کنند.

استاندار ایلام اضافه کرد: عملکرد خوب دستگاه‌های اجرایی در طی ۱۰ روز گذشته نشان‌دهنده آن است که مدیران و فرمانداران به جد پای کار بودند و با اقدامات انجام گرفته مشکلی نخواهیم داشت.

وی همچنین با قدردانی از پشتیبانی‌های صورت گرفته اداراتی همچون راهداری، شهرداری، امور آب و امور عشایری که امکانات لازم را در اختیار شهرداری برای عملیات لایروبی قرار دادند، گفت: اقدامات مناسبی در راستای مصوبات جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران انجام شده که باید ادامه یابد، انتظار می‌رود شهرداری ایلام همچنان نسبت به پاکسازی، زیباسازی و مبلمان شهری و جلوگیری از تخلیه نخاله‌های ساختمانی اقدام کند.

بهرام‌نیا عنوان کرد: علاوه بر نظارت میدانی توسط دستگاه‌های اجرایی، به منظور جلوگیری از تخلیه پسماندها نیز باید نظارت میدانی صورت گیرد، اقدام شهرداری ایلام در استقرار ایستگاه‌های نظارت بر تخلیه نخاله‌های ساختمانی باید ادامه داشته باشد.

وی در ادامه با تأکید بر فرمانداران و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در رابطه با نماسازی ادارات گفت: باید ظرف یک ماه نسبت به نماسازی ادارات، تعویض تابلوهای فرسوده، بهسازی پیاده‌روهای مجاور ادارات و محوطه‌سازی، اقدامات لازم را انجام دهند و این موارد از شاخصه‌های مدیریتی محسوب می‌شود و هرگونه کوتاهی در این رابطه ضعف مدیریت است.

استاندار ایلام اضافه کرد: نماسازی ادارات نه تنها در سیمای شهری بلکه در نشاط اجتماعی هم تاثیرگذار است، اقدامات اداره کل میراث فرهنگی و اداره کل کار، رفاه اجتماعی استان در زیباسازی ونماکاری ادارات خود قابل تقدیر است.

وی در ادامه به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مأموریت داد نسبت به آسفالت باقی‌مانده جاده ارغوان در راستای دسترسی خانواده‌ها به این مکان تفریحی اقدام نماید.

نماینده عالی دولت در استان خاطرنشان کرد: برابر ابلاغیه صورت گرفته در جریان دیدار با دکتر مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور به منظور نوسازی مسیل‌های شهر ایلام، مبلغ ۱,۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که ۵۰ درصد آن توسط وزارت نیرو تأمین اعتبار شده و مابقی آن نیز از طریق سازمان برنامه و بودجه تأمین می‌شود که ظرف سه سال به سرانجام خواهد رسید، اما تا آن زمان باید عملیات لایروبی انجام شود.