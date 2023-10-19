  1. استانها
  2. قم
۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۰۱

در پیام تولیت مسجد جمکران به رییس جمهور مطرح شد؛

تاکید بر حمایت دولت جهت پیشبرد اهداف مسجد مقدس جمکران

تاکید بر حمایت دولت جهت پیشبرد اهداف مسجد مقدس جمکران

قم- تولیت مسجد مقدس جمکران در پیامی به آیت الله رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران بر حمایت دولت جهت پیشبرد بهتر منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص این مکان مقدس تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حجت الاسلام و المسلمین اجاق نژاد تولیت مسجد مقدس جمکران برای رئیس جمهور به شرح زیر است:

محضر مبارک حضرت آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیت

احتراماً، پیام ارزشمند حضرتعالی وصول گردید. بی‌شک خدمت در جایگاه رفیع مسجد مقدس جمکران در سایه اعتماد مقام معظم رهبری مدظله‌العالی که سرمایه‌ای عظیم و توفیقی بس بزرگ و افتخاری برای خادمی در این مسجد نورانی می‌باشد.

اینجانب از مراتب لطف و بزرگواری حضرتعالی که بحق از خادمان و مروجان مکتب اهل‌بیت علیهم السلام و رئیس جمهوری مکتبی و مردمی می‌باشید تقدیر و تشکر نموده و از آن محضر شریف خواستارم در راستای منویات مقام معظم رهبری در حکم ابلاغی ما را در تعالی و نیل به اهداف مسجد مقدس جمکران حمایت نمائید.

بدون شک با توجه به ارادت حضرتعالی به وجود مقدس امام زمان علیه‌السلام و انتساب مسجد مقدس جمکران به آن حضرت، امید است با حمایت‌های ویژه در جهت پیشبرد منویات مقام معظم رهبری مساعدت و یاری فرمائید.

کد مطلب 5916157

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه