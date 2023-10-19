تاکید بر حمایت دولت جهت پیشبرد اهداف مسجد مقدس جمکران

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حجت الاسلام و المسلمین اجاق نژاد تولیت مسجد مقدس جمکران برای رئیس جمهور به شرح زیر است:
محضر مبارک حضرت آیتالله سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیت
احتراماً، پیام ارزشمند حضرتعالی وصول گردید. بیشک خدمت در جایگاه رفیع مسجد مقدس جمکران در سایه اعتماد مقام معظم رهبری مدظلهالعالی که سرمایهای عظیم و توفیقی بس بزرگ و افتخاری برای خادمی در این مسجد نورانی میباشد.
اینجانب از مراتب لطف و بزرگواری حضرتعالی که بحق از خادمان و مروجان مکتب اهلبیت علیهم السلام و رئیس جمهوری مکتبی و مردمی میباشید تقدیر و تشکر نموده و از آن محضر شریف خواستارم در راستای منویات مقام معظم رهبری در حکم ابلاغی ما را در تعالی و نیل به اهداف مسجد مقدس جمکران حمایت نمائید.
بدون شک با توجه به ارادت حضرتعالی به وجود مقدس امام زمان علیهالسلام و انتساب مسجد مقدس جمکران به آن حضرت، امید است با حمایتهای ویژه در جهت پیشبرد منویات مقام معظم رهبری مساعدت و یاری فرمائید.
