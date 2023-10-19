دشمن برای تخریب انتخابات برنامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلایی ظهر پنجشنبه در دوره آموزشی ویژه اعضای هیأت‌های اجرایی انتخابات شهرستان‌های رشت و خمام اظهار کرد: برگزاری نشست‌های مستمر به این دلیل است که آمادگی لازم برای برگزاری یک انتخابات مطلوب افزایش یابد.

وی افزود: انتخابات عرصه بسیار مهمی است که در هر دوره نیازمند آمادگی و دور اندیشی است و باید زیر ساخت‌های لازم برای برگزاری یک انتخابات خوب فراهم شده و نقاط ضعف انتخابات گذشته باید احصا و در مرتفع کردن آن بکوشیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان گفت: در خصوص نحوه برگزاری انتخابات مصوباتی داریم و امسال با توجه به تعدد کاندیداها باید برای حوزه‌های اخذ رأی تمهیداتی اندیشیده شود.

وی با اشاره به تخریب انتخابات سال جاری توسط دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی عنوان کرد: دشمن و ایادی استکبار در این دوره به دنبال تحریم انتخابات نیستند بلکه می‌خواهند به طرق مختلف این انتخابات را تخریب کنند.

جلایی با یادآوری رخدادهای دهه ۶۰ در نا امن کردن فضای داخلی کشور اضافه کرد: در آن زمان ایادی استکبار دست به ترور و به شهادت رساندن بسیاری از افراد خدوم و مخلص به انقلاب و نظام زدند اما هرگز رویداد بزرگ انتخابات در کشور تعطیل و لغو نشد و امروز نیز این وظیفه بر ما است که شرایط و امنیت را برقرار کنیم تا زمینه مشارکت حداکثری مردم فراهم شود.

وی اضافه کرد: فصل مشترک فعالیت‌ها مر قانون است و ذره‌ای نیز تخطی نخواهیم کرد.

جلایی اظهار کرد: هیأت‌های اجرایی باید تعامل و همدلی لازم را با هیأت‌های نظارت در انتخابات داشته باشند.

وی تاکید کرد: هیأت‌های اجرایی معین، همکار و پشتیبان فرمانداران و بخشداران هستند و شأنیت هیأت‌های اجرایی در قانون مشخص شده است.

جلایی تصریح کرد: دشمن برای تخریب این انتخابات برنامه دارد پس ما باید با تمام توان در جهت برگزاری پر شور انتخابات پیش رو تلاش کنیم.