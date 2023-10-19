حضور تاج در تمرین تیم ملی فوتبال بانوان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در آستانه اعزام تیم ملی فوتبال بانوان به مسابقات مرحله دوم انتخابی المپیک ۲۰۲۴ پاریس، مهدی تاج، مریم منظمی، محمدحسین حمیسی و داود پرهیزکاری با حضور در تمرین تیم ملی فوتبال بانوان با ملی‌پوشان و کادر فنی دیدار و گفت و گو کردند.

مهدی تاج خطاب به ملی‌پوشان گفت: بی شک شما برای رسیدن به این مرحله تلاش کرده‌اید و امیدوارم که موفق باشید. از شما می‌خواهم تمرینات خود را با جدیت و پشتکار پیگیری کنید و در عرصه‌های مختلف بین المللی عملکرد موفق و درخشانی داشته باشید. از هیچ تلاشی برای موفقیت و به اهتزاز در آوردن پرچم کشورمان دریغ نکنید.

در ادامه مریم آزمون، سرمربی به همراه اعظم غلامی، مدیر تیم ملی فوتبال بانوان از حمایت‌های رئیس فدراسیون در خصوص امکاناتی که فدراسیون در اختیار این تیم قرار داده تشکر کردند و درباره شرایط بازیکنان گزارشی را به رئیس فدراسیون ارائه کردند.

مریم منظمی، سرپرست نایب رئیسی بانوان نیز صبح امروز در جمع ملی‌پوشان حاضر شد و از نزدیک تمرینات ملی‌پوشان و شرایط آنها را زیر نظر داشت.