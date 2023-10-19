برگزاری هر چه پرشورتر انتخابات قوت و قدرت انقلاب را بیشتر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر،آیت الله سید محمد غروی در چهارمین کنگره مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم با اشاره به آیه «وَ أَطیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ ریحُکُمْ وَ اصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرین» گفت: خداوند تبارک و تعالی میفرماید که از خدا و رسول تبعیت و اطاعت کنید، با هم تنازع نکنید. «فَتَفْشَلُوا» اگر این چنین عمل کردید، موجب فشل شدن شما میشود. موجب سستی جامعه اسلامی میشود. شوکت و قدرت شما گرفته میشود. سپس میفرماید «وَ اصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرین» شکیبایی کنید که خدا با صابرین است.
وی افزود: این دستورالعملی است که به ما دادهاند و باید مورد توجه قرار گیرد که در محور اطاعت خدا و رسولش، در مسائل جزئی با هم نزاع و کشمکش نداشته باشیم و با هم وحدت داشته باشیم.
عضو جامعه مدرسین حوزه علیمه قم سپس گفت: شرایط الان شرایط بسیار خطیری هست. به هیچوجه در گذشته این شرایط وجود نداشته است. شبکههای مجازی قدرت و قوت افراد و اشخاص را به نحوی معطوف به خودش کرده است و سخت روی آنها تأثیرگذار شده است. در این شرایط ما باید نوع ارتباط خودمان را با این پیشرفت و تکنولوژی مشخص کنیم. ما نمیتوانیم آن را نفی کنیم اما میتوانیم از همان راهی که دشمنان وارد میشوند و ما را مورد تهدید قرار میدهند، وارد شویم تا بتوانیم تأثیرگذاری مضاعفی داشته باشیم.
وی افزود: در این شرایط این چنین نیست که ما کارهای فردی انجام بدهیم تا بتوانیم اهداف اسلام و انقلاب و خودمان را تأمین کنیم؛ این میطلبد که دست به دست هم بدهیم تا تشکلهایی به وجود بیاید، یا تشکلهایی که هستند تقویت شوند و برای همفکری و کارایی بیشتر شوراها و تشکلهایی شکل بگیرد تا بتوانیم در این عرصه ورود پیدا کنیم و موفق شویم.
آیت الله غروی سپس گفت: انتخاباتی که ما در پیش داریم بسیار انتخابات حساسی است؛ هم انتخابات مجلس شورای اسلامی هم خبرگان را داریم، البته بعد از یک مدتی ریاست جمهوری و شوراها را داریم و شرایط بسیار مهمی است. بایدحضور حداکثری داشته باشیم و این میطلبد که کار تشکیلاتی جمعی کنیم تا در نتیجه بتوانیم تأثیرگذار باشیم. باید در فضاهای طبیعی، حقیقی و مجازی حضور صددرصد و تاثیرگذارداشته باشیم
قم باید نمایندگانی داشته باشد که در طراز قم و حوزه باشند
وی افزود: انتخابات مجلس و مجلس مستقل برای ما اهمیت خاصی دارد و بخصوص از قم که عش آل محمد(ص) و پایگاه بزرگترین حوزه علمیه شیعه هست، قم باید نمایندگانی داشته باشد که در طراز قم و حوزه باشند. من به افراد و اشخاص نظر ندارم ولی این خیلی مهم است که یک وقت نمایندگان قم مثل آیت الله آذری یا آیت الله شرعی و یا برخی بزرگان دیگر بودهاند. اینها به نحوی در مجلس تأثیرگذار بودهاند. ولی الان شرایط عملاً به شکل دیگری رقم خورده است که واقعاً باید در این رابطه کار شود .
وی بیان داشت: بیشترین تلاش ما باید این باشد که حضور مردم در پای صندوقهای رای حضور حداکثری باشد؛ این چنین نباشد که احیاناً انتخابات کمشوری برگزار شود و یا درصد حضور و مشارکت مردم ضعیف باشد. این برای ما و برای انقلاب ما و برای صلابت مجلس زیبنده نیست.
استاد سطح عالی حوزه علمیه افزود: در این شرایط میطلبد که همه همدل باشند، تفرقه و تفرق نباشد، من و تو و دیگری نباشد، برای همه محور حق باشد و این نکته بسیار مهمی است.
وی با اشاره به آیه «وَ الَّذینَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُون»، گفت: از خصوصیات مؤمن این است وقتی خدا از اینها دعوت میکند آنها پاسخ مثبت میدهند، اقامه نماز میکنند «وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ» و مسائل و تصمیمگیریهایشان را با مشورت انجام می دهند.
آیت الله غروی در ادامه افزود: باز در یک بیانی امیرالمؤمنین(ع) تعبیر جالبی دارندمیفرمایند: «الِاسْتِشَارَةُ عَیْنُ الْهِدَایَة» استشاره و مشورت گرفتن، در واقع راهیابی است و انسان با مشورت میتواند راه را پیدا کند. اصلاً معنای مشورت این است. نباید فقط عقل فردی حاکم باشد بلکه عقول با هم درآمیزند تا به دور از هوا و هوس بر اساس معرفت نتیجه خوبی پدید آید و نتیجه مشورت می تواند بسیار مفید باشد.
وی افزود: مرحوم محدث قمی در احوال امام رضا (ع) نقل میکنند که حضرت خطاب به عبدالعظیم حسنی میفرمایند: «أبلغ عنّی أولیائی» سلام من را به دوستان ما برسانید. «وقل لهم» به آنان بگو که «أن لا یجعلوا للشیطان علی أنفسهم سبیلاً» شما راههای شیطان را به روی خودتان باز نکنید. « ومرهم بالصدق فی الحدیث وأداء الأمانة» به آنها دستور بدهید که صادق باشند و امانتدار خوبی باشند. «وَ مُرْهُمْ بِالسُّکُوتِ» در آنجایی که جای سکوت هست ساکت باشند «وَ تَرْکِ الْجِدَالِ فِیمَا لَا یَعْنِیهِمْ» در اموری که خیلی مهم نیست، جدال نکنند. «وَ إِقْبَالِ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْضٍ» سعی کنند با هم ارتباط داشته باشند، وحدتشان را وسیعتر و عمیقتر کنند. «وَ الْمُزَاوَرَةِ» و سعی کنند همدیگر را زیارت کنند. این چنین نباشد از هم فاصله بگیرند. «فَإِنَّ ذَلِکَ قُرْبَةٌ إِلَیَّ» این موجب این میشود که با این کار به ما نزدیک شوند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان داشت: من میخواهم عرض کنم که شرایطمان امروز یک شرایط ویژه است. شرایطی که به نظر من شاید کمتر در گذشته داشتیم. برای اینکه متغیرهای تازهای داریم که در قبلاً نبوده است. شبکههای مجازی این چنین در گذشته نبوده است ولی باید بر این تکنولوژی فائق آمد. با این فشار و حملهای که دشمنان ما از این طریق وارد میکنند و شرایط داخلی ما هم بالاخره تورم و امثال ذلک هست و اینها باعث شده برخی از مردم خیلی امیدوار نباشند.
وی افزود: در این شرایط باید سعی کنیم کارهایی که انجام شده، جنبههای مثبتی که وجود دارد و خدماتی که انقلاب اسلامی کرده است را بیان و تبیین کنیم. باید به مردم روحیه داده شود آن هم با صداقت خاص نه اینکه خدای ناکرده بخواهیم مسائل را به گونه دیگری مطرح کنیم.
وی افزود: باید تا میتوانیم اختلافات را به خاطر اسلام کم کنیم. حالا ممکن است فرض کنید شخصی که در انتخابات مورد نظر شما هست رأی نیاورد، مهم نیست. مهم این است که بیشترین رأی را نسبت به افراد صالح داشته باشیم ولو اصلح هم نباشند. لذا وظیفه ما سنگین است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: هم شرایط داخلی ما و هم شرایط بینالمللی و هم وظیفه ما ایجاب میکند که انتخاباتهای پرشوری داشته باشیم؛ زیرا هر چه انتخاباتها پرشورتر باشند، قوت و قدرت انقلاب بیشتر میشود.
وی افزود: انتخابات هم فرق نمی کند چه در ارتباط با مجلس یا ریاستجمهوری یا خبرگان یا حتی شوراهای شهر. اینها بالاخره تأثیرگذار هستند. سعی کنیم وحدت و انسجام خودمان را بیشتر کنیم و مسائل جزئی و مسائلی که به هواهای نفسانی برمیگردد را تقلیل دهیم و به مسائل کلیتر و به مسائل نظام بیندیشیم.
آیت الله غروی سپس گفت: حقیقت این است که ما الان در سطح بینالملل جنبههای مثبت زیادی داریم. تأثیرگذاری که ما در منطقه، در آسیا و در کشورهای مختلف داریم، دشمن هم خودش اقرار میکند. باید سعی کنیم این جنبههای مثبت را برجسته کنیم و در نتیجه به مردم امید بدهیم تا همه حضور پیدا کنند و انشاءالله بتوانیم وظیفه خودمان را انجام بدهیم.
وی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای مجمع هماهنگی در انجام وظایف انقلابیاش، گفت: از خدا میخواهیم که رزمندگان فلسطین را پیروز کند و اسرائیل و اذناب آنها را و کسانی که به آنها کمک میکنند را نابود کند. ما واقعاً باید برای فلسطین و رزمندگان فلسطین دعا کنیم و از خداوند بخواهیم تا به آنها ظفر بدهد. البته ظفر آنها جای تردید نیست. ولی دشمن قساوت خودش را در ارتباط با شهروندان به تمام معنا به کار گرفته و از قدرتهای دیگر استفاده کرده است. خداوند انشاءالله توفیق علم و عمل و بندگی به ما عنایت بکند، و این نظام را متصل به انقلاب حضرت بقیت الله الاعظم(عج) قرار بدهد و کسانی که به این نظام خدمت میکنند، به ویژه مقام معظم رهبری( مدظله) را مورد تأییدات آن حضرت قرار دهد.
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