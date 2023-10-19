افزایش مشارکت اولویت کار هیات اجرایی در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، کیا عاشوری ظهر پنجشنبه در دوره آموزشی ویژه اعضای هیأت‌های اجرایی انتخابات شهرستان‌های رشت و خمام با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان اظهار کرد: انتخابات تبلور جمهوریت به شمار می‌رود.

سرپرست فرمانداری رشت با بیان اینکه یکی از شاخص‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی همین است که مسئولان خود را در کنار مردم ببینند، گفت: تمام تلاش دشمن در راستای دلسردی مردم در انتخابات پیش رو است.

عاشوری تصریح کرد: مردم ما برای این نظام سرمایه‌گذاری گسترده‌ای کرده‌اند و قطعاً به دلیل برخی از مشکلات حاضر نمی‌شوند این نظام را نادیده بگیرند و از آن عبور کنند لذا جمهوری اسلامی دارای همان ارزش‌هایی است که مردم سالیان سال خواستار آن بوده‌اند.

وی افزود: مأموریت اصلی اعضای هیأت اجرایی انتخابات ۱۴۰۲ در این شهرستان‌ها این است تا با بررسی نواقص احتمالی شعب و تعداد آن‌ها، با توجه به شناختی که بر محلات دارند، امکان پویایی و افزایش مشارکت مردم در انتخابات را رقم زنند.

عاشوری رقابت شایسته و جلب مشارکت مردم را از ارکان انتخابات پیش رو اعلام کرد و ادامه داد: مشارکت آگاهانه مردم و اعتماد آنها به نظام زمینه خنثی کردن تبلیغات منفی دشمن را فراهم کرده و بار دیگر کارآمدی نظام و گردش نخبگان را به اثبات می‌رساند.

سرپرست فرمانداری رشت تصریح کرد: داوطلبان باید با ارائه توانمندی‌های خود زمینه جلب مشارکت مردم را فراهم کنند تا این بار نیز در بهترین شکل انتخابات برگزار شود.

وی با بیان اینکه ۵۴۲ صندوق اخذ رأی برای حوزه انتخابیه شهرستان رشت و ۵۶ شعبه اخذ رأی برای حوزه خمام پیش بینی شده است، گفت: بیش ۷۰۰ هزار نفر واجد شرایط برای شرکت در انتخابات این شهرستان‌ها هستند.