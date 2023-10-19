تاب آوری مساکن نوساز روستایی مقابل زلزله ۷ ریشتری

به گزارش خبرنگار مهر، عادل فیضی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: ساختمان‌های قدیمی و فرسوده همچون بمب ساعتی هستند که در صورت وقوع زمین لرزه، می‌توانند فاجعه به بار بیاورند.

وی با اشاره به اینکه بنیاد مسکن شبستر برای مقاوم سازی ۹ هزار واحد تسهیلات داده است، گفت: برخی‌ها به ما ایراد می‌گیرند که به سازندگان سختگیری می‌کنیم، اما این سختگیری برای این است که مطمئن شویم هنگام وقوع زلزله، هم میهنان ما در امنیت خواهند بود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شبستر با اشاره به اینکه تسهیلات مقاوم‌سازی مساکن روستایی به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است تصریح کرد: مردم شهرهای ۱۱ گانه شبستر هم با توجه به اینکه زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت دارند، می‌توانند از این تسهیلات با کارمزد ۵ درصد بهره مند شده و مساکن خود را مقاوم سازی کنند.

فیضی با اشاره به فرهنگ نادرست استفاده از مساکن فرسوده قبلی در کنار مساکن مقاوم سازی شده تصریح کرد: برخی از هموطنان مساکن مقاوم سازی شده را برای میهمان و مواقع خاص در نظر گرفته و کماکان از مساکن فرسوده قبلی در کنار آن استفاده می‌کنند که هنگام وقوع حوادث طبیعی همچون زمین لرزه، موجب تلفات می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد که قوانین سفت و سخت‌تری مصوب شود تا بعد از ساخت مسکن مقاوم، مساکن فرسوده تخریب شود.