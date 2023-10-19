مسیر تمدن سازی دینی در گرو توسعه حوزه های علمیه کشور است

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالکریم فرحانی، ظهر پنجشنبه در آئین پیش کنگره بزرگداشت مقام علمی حاج شیخ عبدالکریم حائری اظهار داشت: اسلام موفق شده سابقه تمدنی را در کمتر از ۳۰ سال کسب کند و جمهوری اسلامی نیز در کمتر از سه دهه توانست بار دیگر تمدن اسلامی را به وجود آورد و این افتخار سبب شد تمدن‌های دیگر کمرنگ شوند.



دبیر پیش کنگره بین المللی یکصدمین سالگرد تأسیس حوزه‌های علمیه قم گفت: اکنون نگرانی دنیا این است که انقلاب اسلامی، تجربه پیامبر را تکرار کند.



حجت الاسلام فرحانی افزود: هجرت امیرالمومنین به عراق و امام رضا (ع) به ایران زمینه ساز ایجاد ۲ کانون تمدن اسلامی بوده و این ۲ منجر به ایجاد انقلاب سیاسی سیدالشهدا و انقلاب علمی امام صادق (ع) شده است.

وی افزود: پیامبر اکرم (ص) کانونی به منظور تربیت نیروهای جوان فعال انقلابی ایجاد کرد که تحولات عظیمی به همراه داشت و حاج شیخ حائری نیز با این نگرش یک مجموعه انسانی قوی تشکیل داد که ثمره آن تربیت انسان‌های بزرگی بود که به طور حتم اگر مرحوم حائری در اراک نبود حوزه قم نیز وجود نداشت.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه حاج شیخ عبدالکریم در زمان حضورشان در قم چندین جریان علمی قوی را تشکیل داد گفت: این شخصیت بزرگ با نگاه عمیق خود، یک کار محتوایی فلسفی عمیق انجام داد که منجر به تربیت شخصیت‌های بزرگی همچون امام خمینی شد.

دبیر کنگره بین المللی یکصدمین سالگرد تأسیس حوزه علمیه قم گفت: شیخ عبد الکریم به عنوان الگویی برای مراجع و طلاب قم مطرح است و باید اذعان داشت که توسعه حوزه‌های علمیه و رشته‌های عمیق تخصصی تنها مسیر تمدن سازی دینی است و چنانچه طلاب بخواهند در این راستا اثر گذار باشند باید الگوی امام خمینی (ره) و حاج عبدالکریم حائری را پیاده کنند.

وی با بیان اینکه تشکیل جریان ضد استعماری با انگلیس از اقدامات شیخ حائری بود، گفت: رضا خان به دنبال ایجاد حکومت آتاتورکی بود اما علمای آن زمان از جمله حاج شیخ عبدالکریم اجازه بروز این اتفاق در ایران را ندادند و مشتی محکم بر دهان رضا خان زدند.‌

حجت الاسلام فرحانی با بیان اینکه شیخ حائری سیاستمداری عاقل و نیروی انقلابی در امتداد نگاه ارزشمند شیخ فضل الله نوری بوده است گفت: حوزه‌های علمیه باید هوشیار باشند و اجازه ندهند دشمنان ایشان را سکولار معرفی کنند.

وی افزود: تربیت امام (ره) و مراجع بزرگ از افتخارات شیخ عبدالکریم حائری بوده که منجر به تشکیل انقلاب اسلامی شده است و می‌توان گفت فتح الفتوح انقلاب اسلامی توسط شیخ عبدالکریم اتفاق افتاد و جریان‌های مختلفی همچون دفاع مقدس و دفاع از حرم را به همراه داشت.

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری توانست تمام جبهه مقاومت را با حاج قاسم اداره کند و پیروز شود، موفقیت ایران نیز با اسلام و حوزه محقق می‌شود.

دبیر کنگره بین المللی یکصدمین سالگرد تأسیس حوزه علمیه قم ادامه داد: اکنون اسرائیل شکست نظامی و اطلاعاتی و ضربه ترمیم ناپذیری خورده است این موفقیت حاصل نیروهای پرورش یافته امام، رهبری و حاج قاسم است.

وی ادامه داد: این موضوع مطرح شده که شیخ حائری موضعی سکولار داشته است، تهمتی بیش نیست چراکه ولایت مطلقه فقیه که در قانون اساسی ما به عنوان رمز موفقیت جامعه اسلامی مطرح است، از برکات حاج شیخ عبدالکریم حائری بوده است.

حجت الاسلام فرحانی با بیان اینکه ما به دنبال نوآوری‌هایی در فقه و اصول هستیم گفت: در راستای تحقیق و تفسیر نقش قم در شکل گیری حوزه‌های بین المللی و جبهه مقاومت، ۲۳ گروه دانشی و ۷ گروه علمی و عملکردی ایجاد کردیم، همچنین پنج کمیته نیز برای شیخ عبدالکریم تشکیل شد که منجر به احیا شدن ۲۹ اثر شیخ شد و ده‌ها نشریه و مقاله علمی تهیه شد.

وی با اشاره به برگزاری هشت پیش همایش در کشورهای ایران، عراق، هند و پاکستان گفت: در ایران نیز در استان‌های یزد، گیلان، اراک و قم پیش نشست‌هایی برگزار کردیم و ۶۰ مهمان بین المللی نیز دعوت کردیم.

دبیر کنگره بین المللی یکصدمین سالگرد تأسیس حوزه علمیه قم گفت: ۳۶۹ مقاله به دبیرخانه کنگره رسیده است که از این مقالات ۱۱ کتاب تألیف شده و هفت کتاب جدید نیز در دست تألیف است، همچنین ۲۷ کتاب از آثار حاج شیخ عبدالکریم حائری نیز نوشته شده است.