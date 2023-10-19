کشتار زنان و کودکان نشانه سقوط رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا ظهر پنج‌شنبه در تجمع مردم شهر سنندج در مظلومیت مردم فلسطین اظهار داشت: استان کردستان همواره از حامیان همیشه در صحنه مردم مظلوم بوده است.

وی افزود: باید به روح و روان پاک شهدای مظلوم جبهه مقاومت و تمام کسانی که در مبارزه مقدس و جنگ تمام عیار با طاغوت و رژیم منحوس صهیونیستی به شهادت رسیدند درود فرستاد.

زارعی کوشا تاکید کرد: رژیم کودک کش صهیونیستی با انفجار بیمارستان و به شهادت رساندن هزاران نفر از جمله مادران، کودکان و بیماران نشان داد که در حال دست و پا زدن است و به زودی از بین می‌رود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه رژیم منحوس صهیونیستی از زمان پیامبران الهی تا زمان پیامبر ختمی مرتبت در نقطه مقابل حقانیت بوده گفت: اینها ادعا داشتند ما صاحبان بهشت هستیم اما همواره از مرگ می‌هراسند.

استاندار کردستان گفت: طبق آیات قرآن کریم صهیونسیت ها از حریص‌ترین انسان‌ها در زندگی مادی هستند، اگر هزار سال هم به آنها عمر داده شود باز هم از مرگ می‌ترسند.

وی اضافه کرد: اما منطق مؤمنان آمادگی برای ادای تکلیف است و شهادت را شیرین‌تر از عسل می‌دهند اگر در مسیر انجام وظیفه باشد لذا می‌بینیم رژیم مدعی پیشرفته‌ترین سامانه نظامی و پیچیده‌ترین مجموعه اطلاعاتی و جاسوسی با تمام فشاری که به مردم مظلوم فلسطین وارد کرده اما همچنان شاهد مقاومت است.

زارعی کوشا به طوفان‌الاقصی نیز اشاره کرد و ابزار داشت: در ۱۵ مهر ماه جوانان غیرتمند فلسطین با فرود آمدن بر سر اسرائیل غاصب، هیمنه صهیونیست را به چالش کشید.

استاندار کردستان به بشارت قرآن کریم نیز اشاره کرد و گفت: طبق وعده الهی در قرآن کریم پیروزی اصلی از آن مسلمین و فلسطینیان است.

وی ادامه داد: ملت بزرگ ایران اسلامی امروز به خود افتخار می‌کند که همواره طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب به فکر نابودی اسرائیل غاصب بوده است.

جوانان مبارز فلسطینی دست پرورده تفکر امام راحل و مکتب رهبر انقلاب هستند

وی تاکید کرد: اگر جوانان امروز در غزه و فلسطین با شجاعت به مبارزه با این غده سرطانی و اسرائیل غاصب مشغول هستند این جوانان دست پرورده‌های تفکر امام راحل و پرورش یافتگان مکتب رهبر معظم انقلاب هستند.

وی افزود: کشتار کودکان و زنان و کسانی که با تمام تحریم‌ها در شرایط سخت زندگی می‌کنند نشانه سقوط حتمی رژیم غاصب است و امروز این اجتماع و تعهد و حضور مومنانه مردم کردستان اعلام حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه است.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه تکلیف بزرگ‌تر را دولت‌های اسلامی دارند تصریح کرد: کسانی که با هر راهبرد و تفکر غیر اسلامی و مومنانه‌ای روابط خود را با رژیم غاصب آغاز کردند و سفارتخانه‌های این رژیم منحوس را ایجاد کردند بدانند این دوره تاریخی است و این عرصه آزمون امتحان است.

وی گفت: این مردم با حضور خود اعلام کردند که ما در جبهه‌حق و حقانیت هستیم و به دشمنی و مبارزه با استکبار افتخار می‌کنیم.

دولت‌های اسلامی سفارت‌خانه‌های رژیم صهیونیستی را در کشور خود تعطیل کنند

زارعی کوشا با اشاره به اینکه امروز وظیفه اول دولت‌های اسلامی که به تعبیر رهبر روی اسب بازنده شرط بندی کرده‌اند این است که بلافاصله سفارتخانه‌های رژیم صهیونیستی را در کشور خود تعطیل کنند، تصریح کرد: لازم است کشورهای اسلامی با تمام توان از مردم مظلوم و مقاوم غزه و فلسطین دفاع کنند.