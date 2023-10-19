سند مالکیت یک هزار و ۷۲۰ واحد صنعتی اصفهان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی ظهر پنجشنبه در مراسم کلنگ زنی احداث ساختمان جدید اداره ثبت و اسناد شهرستان خمینی‌شهر اظهار داشت: با توجه شعار سال و نگاه ویژه ریاست قوه قضائیه برای حمایت به رونق تولید و حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی سند مالکیت یک هزار و. ۷۲۰ واحد استان در کوتاه‌ترین زمان توسط مجموعه ثبت و اسناد استان صادر در فرمانداری شهرستان خمینی شهر به مسئولان شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان تحویل شد.

رئیس سازمان ثبت و اسناد کشور گفت ادامه داد: صدور و ثبت سند مالکیت واحدهای صنعتی و تولیدی گامی مهم و مؤثر برای دریافت و استفاده از تسهیلات بانکی و حمایتی است.

بابایی با اشاره به اینکه طبق بررسی انجام شده ۴۴ درصد از واحد غیر فعال صنعتی و تولیدی استان با مشکل عدم نقدینگی روبه رو هستند گفت: با صدور سند مالکیت برای واحدهای تولید و صنعتی مشکل این واحدها برای استفاده از تسهیلات بانکی و تأمین نقدینگی برای تولید رفع می‌شود.

وی افزود: امروز عملیات احداث ساختمان ادارات ثبت شهرهای خمینی شهر، بهارستان و نیاسر آغاز خواهد شد.

بابایی گفت: کلنگ ساختمان جدید اداره ثبت خمینی شهر در زمینی حدود یک هزار و ۲۰۰ متر به زمین زده شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: طرح احداث ساختمان اداره ثبت و اسناد خمینی شهر جز پروژه‌های موارد توافق با سازمان برنامه بودجه است و اعتبارات اولیه این طرح به مبلغ ۳ میلیارد تومان دیروز به حساب استان واریز شده است.

