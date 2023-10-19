توقیف پژو حامل  ۱۱ میلیارد کالای قاچاق در کازرون

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل زراعتیان، بیان داشت: مأموران انتظامی کازرون در راستای طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودروهای عبوری به یک سواری پژو ۴۰۵ مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو موفق به کشف ۶۴ دستگاه کیس کامپیوتر صنعتی خارجی قاچاق شدند.

فرمانده انتظامی کازرون با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه را ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، اظهار داشت: در این رابطه راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.