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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۴۵

فرمانده انتظامی کازرون اعلام کرد؛

توقیف پژو حامل  ۱۱ میلیارد کالای قاچاق در کازرون

توقیف پژو حامل  ۱۱ میلیارد کالای قاچاق در کازرون

کازرون-فرمانده انتظامی کازرون از توقیف سواری پژو حامل کالای قاچاق به ارزش ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل زراعتیان، بیان داشت: مأموران انتظامی کازرون در راستای طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودروهای عبوری به یک سواری پژو ۴۰۵ مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو موفق به کشف ۶۴ دستگاه کیس کامپیوتر صنعتی خارجی قاچاق شدند.

فرمانده انتظامی کازرون با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه را ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، اظهار داشت: در این رابطه راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 5916215

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