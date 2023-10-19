به گزارش خبرنگار مهر حسن ناهیدی پیش از ظهر پنج‌شنبه در ستاد انتخابات خراسان شمالی که در سال جلسات مدیریت بحران استانداری برگزار شد بر ضرورت برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند تأکید کرد و گفت: در این عرصه همه باید در مسیر و چهارچوب قانون حرکت کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: مسئولیت سنگینی بر عهده عوامل اجرایی انتخابات است که باید همه تلاش خود در راستای برگزاری انتخاباتی سالم به کار ببندند.

وی با بیان اینکه هیأت‌های اجرایی باید بر وظایف خود اشراف کامل داشته باشند، گفت: یکی از ویژگی‌های هیأت‌های اجرایی خراسان شمالی همراهی، همدلی و تعامل سازنده است.

رئیس ستاد انتخابات خراسان شمالی با اشاره به اینکه انتخابات پیش رو برای کشور مهم است، گفت: بعد از فتنه و هجمه‌های دشمن برای ایجاد بی ثباتی و آسیب به نظام، این دوره انتخابات از اهمیت بالایی برخوردار است.

ناهیدی گفت: مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران محور بسیاری از قانون گذاری‌ها و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری‌ها و مظهر اراده ملی است.

وی با تاکید بر استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای شناساندن بهتر کاندیداها به مردم، ادامه داد: یکی از ویژگی‌های اساسی نظام اسلامی مردمی بودن آن است و اعتمادسازی، مشارکت و حضور مردم را افزایش می‌دهد.

ناهیدی گفت: ثبت‌نام نهایی از داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از ساعت ۸ امروز آغاز شد.

رئیس ستاد انتخابات خراسان شمالی افزود: متقاضیان نمایندگی مجلس شورای اسلامی که مدارک و اطلاعات آنان تأیید شده، می‌توانند از امروز پنج شنبه ۲۷ مهر تا چهارشنبه سوم آبان ثبت نام خود را در سایت keshvar.moi.ir قطعی کنند.