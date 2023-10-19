به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج رسانه استان قزوین با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی از اصحاب رسانه در خواست کرد تا در پاسداشت مقام شامخ خبرنگاران شهید در غزه و در راستای رسالت و اخلاق حرفه‌ای خویش، نسل کشی و جنایات رژیم صهیونیستی را به‌گوش مردم جهان برسانند.

متن این بیانیه بدین شرح است:

بسم الله القاصم الجبارین

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُکِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ / قرآن، سجده، ۲۲

و کیست بیدادگرتر از آن کس که به آیات پروردگارش پند داده شود [و] آنگاه از آن روی بگرداند، قطعاً ما از مجرمان انتقام کشنده‌ایم.

بار دیگر، در ادامه هفت دهه اشغالگری، جنایت، ترور و نسل کشی مسلمانان توسط رژیم موقت و ستمگر صهیونیستی، این روزها شاهد جنگ و کشتار بی‌رحمانه مردم غزه توسط ارتش تروریستی اسرائیل جنایتکار هستیم.

به راستی چگونه و با چه واژه و وصف رذیلانه‌ای می‌توان اوج سبعیت، وحشیگری و جنایتکاری این رژیم منحوس را شرح داد؟ کدام انسان آزاده و باوجدانی، جنایات رژیم آپارتاید را در اراضی اشغالی فلسطین به‌ویژه در غزه‌ی مظلوم نمی‌بیند؟

کشتار بی‌رحمانه مردم، به‌ویژه بیش از یک‌هزار کودک و چندین هزار نفر از زنان و مردان بیگناه به‌ویژه جنایت هولناک بمباران بیمارستان المعمدانی، در تمام تاریخ بشریت کم سابقه است و هیچ جنایتکاری در تاریخ بشر به گرد رژیم منحوس اسرائیل نمی‌رسد.

ما خبرنگاران و اصحاب رسانه استان قزوین، ضمن پاسداشت مقام شامخ خبرنگاران شهید در غزه، از تمامی همکاران رسانه‌ای خود در ایران و نیز در تمامی کشورهای مسلمان و همکاران آزاده خود در تمامی کشورهای جهان می‌خواهیم در راستای رسالت و اخلاق حرفه‌ای خویش، نسل کشی و جنایات رژیم صهیونیستی را به‌گوش مردم جهان برسانند، تا با اجماع جهانی ملت‌های آزاده، این جنایت و جنگ به پایان برسد.

بدون شک بپاخواستن ملت‌های آزاده، به‌ویژه امت اسلامی، تمامی معادلات را تغییر داده و ان شاالله آغازی خواهد بود بر پایان رژیم تروریستی صهیونیستی.

وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّی لا تَکُونَ فِتْنَةٌ

خبرنگاران و اصحاب رسانه استان قزوین