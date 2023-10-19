رشد معنوی دانشجویان یک الزام است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر پنج‌شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌های خراسان رضوی که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، با بیان این‌که انسان از زمان تولد وابستگی و تعلق با مادر، خانواده و فضای خانوادگی دارد، اظهار کرد: از یک نقطه، انسان باید استقلال پیدا کند تا مسیر کمال و پیشرفت انسانی را بپیماید.

ورود به دانشگاه، نقطه آغاز استقلال

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، ورود به دانشگاه برای یک دانشجو را نقطه آغاز استقلال در زندگی توصیف کرد و ادامه داد: نقطه آغاز استقلال زندگانی شما از لحظه ورود به دانشگاه شروع می‌شود، تصمیم‌گیرنده برای زندگی‌تان خودتان هستید که با اراده خودتان مسیر را تا رسیدن به نقطه هدف طی کنید.

وی با بیان این‌که ممکن است بر حسب یک انگیزه مادی، اقتصادی یا اجتماعی رشته‌ای را انتخاب کنید و در این انتخاب موفق باشید اما همه مسئله دانشگاه و دانشجویی، رشته دانشگاهی نیست، خاطرنشان کرد: شما اسیر معیشت نیستید، عظمت و گستره‌ای که در کانون استعداد شما وجود دارد، برای شما اهداف متعددی در عرصه رشد معنوی، علمی، اجتماعی و سیاسی ترسیم می‌کند اما شما در تمام این موارد باید با هدف مشخصی حرکت کنید که در همه شئون زندگی، هدف و مقصد داشته باشید.

علم الهدی با تأکید بر این‌که دانشگاه، تنها نقطه شروع یک برنامه تأمین‌کننده معیشت و روزمره مادی شما نیست بلکه نقطه شروع برای همه ابعاد انسانی شما است، تصریح کرد: غیر از معیشت، در عرصه‌های انسانی نیز باید مراحلی را طی کنیم، رشد اجتماعی و سیاسی برای شما در هر موقعیت اقتصادی لازم است زیرا در بستر جامعه پیش می‌روید.

رشد معنوی دانشجویان یک واقعیت و الزام است

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، رشد معنوی را برای دانشجویان یک واقعیت و الزام دانست و گفت: شما در یک جامعه انقلابی رشد کردید و این جامعه از روز تولد شما تا به امروز، تغییرات و تحولات زیادی داشته است، جامعه امروز که شما وارد دانشگاه شدید با جامعه ۲۰ سال یا ۱۸ سال قبل متفاوت است و در آینده نیز جامعه امروز را شاهد نخواهیم بود با یک تفاوت و آن اینکه شما در این سال‌ها تصمیم‌گیر در تحولات نبودید زیرا دوران طفولیت و نوجوانی را گذرانده‌اید از این به بعد این طور نیست و شما در عرصه تصمیم‌گیری قرار می‌گیرید.

وی افزود: جامعه و دنیا در حال دگرگونی است و سیر تغییر و تحول در دنیا نیز سرعت گرفته، قدرت‌ها و حاکمیت‌های دنیا، سیاست و جریان‌های اقتصادی دنیا روبه تحول است و این سیر تحول هیچ گاه با این سرعت نبوده، امروز شما یک مرد و زن تصمیم‌گیر هستید و باید خودتان را برای زندگی در این مسیر و تحول بالاتر در زندگی آماده کنید.

در جامعه پیشرو و نقش‌آفرین باشید

علم الهدی با بیان این‌که اگر شما در جامعه، عنصر رشد یافته و پیشرو بودید، در آن بستر سعادتمند هستید اما اگر برای دنیای متحول پیشِ رو آماده نشدید، عقب می‌افتید، ابراز کرد: جریان اجتماعی در این زندگی با نقش‌آفرینی ما می‌گذرد اما تحول اجتماع دست ما نیست، تحول اجتماع تابع شرایط جهانی است و این شرایط جهانی را نیز ممکن است جامعه ما و یا سایر جوامع ایجاد کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بیان کرد: این جامعه، یک جامعه دینی و انقلابی است، ۴۴ سال است دین در این کشور حاکم است و همه قدرت‌های استکباری دنیا سعی کردند دین را از این مردم بگیرند زیرا حاکمیت دین برای آنان دو اشکال ایجاد کرد؛ اول این‌که نمی‌توانستند مطامع خود را در این کشور اجرا کنند و اشکال دوم، ایجاد چالشی جدی در راه جهان‌خواری آنان در دنیا بود.

وی با بیان این‌که استکبار تمام تلاش خود را از فعالیت‌های فیزیکی تا توطئه‌های نرم‌افزاری به کار گرفت تا حاکمیت دین در این کشور از بین ببرند اما نتوانستند و شکست خورده هستند، اظهار کرد: جامعه بستر زندگی شما، جامعه‌ای تحت حاکمیت دین، ارزش‌های دینی و انقلابی است و مولد این جریان نیز اراده پروردگار به واسطه خواسته پدران و نیاکان شما در این کشور بوده است.

علم الهدی با یادآوری مسئولیت نسل جدید در میراث‌داری این نظام دینی، گفت: امروز نیز شما در چنین بستری قرار گرفتید از این رو نمی‌توانید بگویید من در آینده می‌خواهم به‌صورت یک سکولار فارغ از خصوصیات دینی، معیشت مرفهی داشته باشم و زندگی کنم.

مبانی فکری و دینی خود را تقویت کنید

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اضافه کرد: روی مبانی فکری و دینی خودتان کار کنید، شما به‌عنوان یک برادر و خواهر دانشجویی که عنصر فعال و نقش‌آفرین در جامعه آینده هستید، باید توجه داشته باشید که اثر مثبت وجودی خودتان را در مسئله دفاع از دین، مقابله با دشمنان دین و حرکت رشد بخش جامعه دینی ایجاد کنید.

علم‌الهدی متذکر شد: امتیاز تحصیل شما در مشهد و دانشگاه فردوسی، همسایگی با امام هشتم (ع) است، سعی کنید خودتان را در ابتدای این مسیر به امام رضا (ع) بسپارید، اگر خود را به امام سپردید، در طول زندگی خیالتان جمع باشد که ایشان به شما توجه دارند.