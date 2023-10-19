به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در گفتگو زنده با اخبار سراسری ساعت ۱۴ شبکه یک سیما در خصوص آخرین آمار ثبت نام کنندگان در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: امروز پنجشنبه (۲۷ مهر ۱۴۰۲) در روز اول مرحله ثبت نام اصلی انتخابات مجلس شورای اسلامی و تا این لحظه به صورت غیر حضوری و الکترونیکی تعداد ۵۷۰ نفر که در مرحله پیش ثبت نام‌ها حضور داشتند، فرآیند ثبت نام خود را به صورت کامل با ورود به سامانه پنجره واحد وزارت کشور انجام دادند.

وی افزود: داوطلبان توجه داشته باشند با تأیید و تکمیل نهایی اطلاعات خود و ارسال آن امکان بازگشت مجدد و ویرایش‌های بعدی وجود ندارد. اما چنانچه در میانه تکمیل اطلاعات از سامانه خارج شوند و دوباره به آن بازگردند، سامانه پنجره واحد وزارت کشور اطلاعات قبلی آنها را به صورت ذخیره نگه می‌دارد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: لازم است داوطلبان یک شماره حساب غیر تجاری را برای فعالیت‌های انتخاباتی خود معرفی کنند ضمن آنکه برای درج سابقه فعالیت ۵ ساله خود در بخش‌های اجرایی، پژوهشی، قضائی و آموزشی در محل مربوطه یک فایل را به صورت پی دی اف بارگذاری کنند.

اسلامی تصریح کرد: عدم ثبت نام نهایی توسط داوطلبانی که در مرحله پیش ثبت نام حاضر شده بودند به منزله انصراف آنها محسوب می‌شود.

گفتنی است مرحله اصلی ثبت نام داوطلبان انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی ازساعت ۸ صبح، امروز پنج‌شنبه (۲۷ مهر ۱۴۰۲) آغاز شده و تا ساعت ۱۸ چهارشنبه (۳ آبان ۱۴۰۲) ادامه دارد و طبق قانون قابل تمدید نیست.