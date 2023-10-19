به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمود حسینی پنجشنبه در حاشیه مراسم آغاز رویداد استانی نوآوین در اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی اظهار داشت: ملت ایران با رقم زدن انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل (ره) در واقع نظم جهانی ایجاد شده توسط غرب را به چالش کشیده و در واقع همین موضوع دلیل اصلی تمام مشکلات استکبار جهانی به سردمداری آمریکا با جمهوری اسلامی ایران است.

وی خاطر نشان شد: در واقع جمهوری اسلامی ایران با شکل دادن مهمترین انقلاب قرن معاصر مکتب ناب اسلامی را احیا و چهره واقعی مسلمانان و تشیع را در برهه‌هایی چون دوران جنگ تحمیلی و یا ایستادگی محور مقاومت در مقابل جریان وهابی داعش به جهانیان عرضه کرده، داعشی که ساخته دست آمریکا و اتاق‌های فکر و عملیات غربی، عبری و عربی بود و برای ارائه تصویری وارونه و متضاد با ماهیت و واقعیت دین اسلام ایجاد شده بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به وقایع روزهای اخیر در فلسطین و نبرد طوفان الاقصی در نوار غزه خاطر نشان شد: جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی الهام بخش جنبش‌های آزادی خواه در نقاط مختلف جهان است و در این میان مقاومت اسلامی حماس نیز به عنوان جریانی که با رقم زدن عملیات طوفان الاقصی هیمنه و تصویر پوشالی رژیم غاصب و موقت صهیونیستی را در هم شکست، برگرفته از مکتب اهل بیت (ع) و واقعه کربلاست.

وی گفت: همان گونه که مقام معظم رهبری تاکید کرده‌اند، «مسیر رمزآلود ظهور از قدس می گذرد» و بدون شک رژیم جعلی و موقت اسرائیل با جنایت‌های اخیر ضرب الأجل عنوان شده از سوی رهبری را سرعت بخشیده و زودتر از ۲۵ سالی که ایشان فرموده بودند، از صحنه روزگار برچیده خواهد شد.

حجت الاسلام حسینی جنایات امروز رژیم کودک کش صهیونیستی را مصداقی از فجایع رقم خورده به دست یزیدیان در روز عاشورا و دشت کربلا دانسته و گفت: این روزها عاشورای فلسطینیان و غزه کربلای مظلومانی است که بدن‌های تکه تکه شده پدران، مادران، برادران، خواهران و خانواده‌های خود را از زیر آوار بجا مانده از تهاجم یزیدان زمان یعنی صهیونیست‌ها بیرون می کشند و بدون شک این خونریزی‌های وحشیانه بغض خفته در سینه آزادیخواهان جهان را بر سر آنان آوار خواهد کرد و طومار این رژیم منحوس، جعلی و موقت را درهم خواهد پیچید.