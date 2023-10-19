کشف ۱۷۱ کیلوگرم مواد مخدر در بهبهان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میرفیضی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای تداوم اجرای طرح‌های برخورد با عناصر اصلی تهیه، توزیع و ترانزیت مواد مخدر، مأموران پلیس شهرستان بهبهان با تلاش شبانه‌روزی و اشراف اطلاعاتی از انتقال یک محموله مواد مخدر مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پلیس با رصد فنی و تسلط اطلاعاتی محور تردد یک دستگاه خودروی پراید حامل مواد مخدر را در محور مواصلاتی این شهرستان شناسایی و در عملیاتی ضربتی آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد: مأموران پلیس در بازرسی از خودروی توقیفی مقدار ۱۷۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف کردند.

سردار میرفیضی تاکید کرد: پلیس با توزیع کنندگان مواد مخدر و سوداگران مرگ که به دنبال تباهی جامعه و جوانان هستند، مقابله خواهد کرد.