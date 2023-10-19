  استانها
  خوزستان
۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۴۷

فرمانده انتظامی خوزستان خبر داد؛

کشف ۱۷۱ کیلوگرم مواد مخدر در بهبهان

بهبهان- فرمانده انتظامی خوزستان از کشف ۱۷۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در شهرستان بهبهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میرفیضی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای تداوم اجرای طرح‌های برخورد با عناصر اصلی تهیه، توزیع و ترانزیت مواد مخدر، مأموران پلیس شهرستان بهبهان با تلاش شبانه‌روزی و اشراف اطلاعاتی از انتقال یک محموله مواد مخدر مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پلیس با رصد فنی و تسلط اطلاعاتی محور تردد یک دستگاه خودروی پراید حامل مواد مخدر را در محور مواصلاتی این شهرستان شناسایی و در عملیاتی ضربتی آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد: مأموران پلیس در بازرسی از خودروی توقیفی مقدار ۱۷۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف کردند.

سردار میرفیضی تاکید کرد: پلیس با توزیع کنندگان مواد مخدر و سوداگران مرگ که به دنبال تباهی جامعه و جوانان هستند، مقابله خواهد کرد.

کد مطلب 5916285

