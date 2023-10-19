به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه خیری اختلالات یادگیری ملک‌ثابت با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان و مدرسه قرآنی صادقی با اعتبار ۱۳ میلیارد تومان در ادامه سفر معاون وزیر و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به استان یزد مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

مدرسه اختلالات یادگیری ملک‌ثابت و مدرسه قرآنی صادقی هر کدام دارای ۶ کلاس بوده که در زیربنای یکی ۸۵۰ مترمربع و دیگری با یک هزار مترمربع زیربنا احداث شده است.

معاون رییس‌جمهور در حاشیه این مراسم با اشاره به اینکه درخت زیتون نماد صلح و دوستی است، به یاد شهدای غزه به‌ویژه شهدای جنایت رژیم صهیونیستی در بمباران بیمارستان شهر غزه، درخت زیتون در این مدارس کاشت و با آرزوی ریشه‌کن شدن غده سرطانی صهیونیسم غاصب، دنیای بدون جنگ را برای تمام مردم جهان بویژه کودکان آرزو کرد تا آنها بتوانند در فضایی آرام و مناسب به تحصیل بپردازند.

تأمین اعتبار بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی مهریز

همچنین معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در سفر به شهرستان مهریز استان یزد در بازدید از پروژه‌های نیمه‌تمام استان یزد و بازدید از بیمارستان ۱۵۰ تخت‌خوابی حضرت فاطمه‌الزهرا مهریز قول مساعد برای تأمین اعتبار ۱۴۰ میلیارد تومانی لازم برای تکمیل این بیمارستان داد.

تکمیل طرح توسعه این بیمارستان از آرزوهای دیرینه مردم شهرستان مهریز است که تاکنون با همت خیران و از محل کمک‌های آن‌ها و حمایت مسئولان استان یزد اقدام‌های خوبی در این ارتباط صورت گرفته است.

ساخت و تجهیز این مرکز درمانی با ۶ بخش تخصصی از کیفیت و استاندارد خوبی برخوردار است و تا ۳۰ سال آینده پاسخگوی نیاز مردم شهرستان مهریز است.