به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صفایی بوشهری غلامعلی صفایی بوشهر ظهر چهارشنبه در دیدار استاد یاران صالحین و فرماندهان نواحی مقاومت سپاه استان بوشهر اظهار داشت: اگر فکر انسان خدایی باشد منزلت این شخص در نزد خدا بسیار بالاست بنابراین لازم است مراقب الهی داشته باشیم و تا دچار بحران نشویم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با تشکر از استادیاران صالحین و مربیان تعلیم و تربیت افزود: بوشهر استان ممتاز اعتقادی است، در این استان هفت تهاجم اعتقادی وجود داشت که کار کارشناسی برای انجام آن شده بود اما با سازماندهی که صورت گرفته می‌بینیم که نگرانی‌ها و فشارهای فوق العاده کاملاً افت کرده و این نشأت گرفته از سازماندهی و برنامه ریزی است.

وی با بیان اینکه قدم اول دشمن در شرایط کنونی تهاجم ادراکی است گفت: دشمن ذهن را تصرف می‌کند تا وجود را استعمار کند و فکر را طوری تنظیم می‌کند که شخص خود به خود تسلیم اندیشه‌های دشمن شده و رفتار او متناسبت با رفتارهای دشمن باشد؛ این را در اغتشاشات سال قبل مشاهده کردیم.

آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه مهمترین کار شجره طیبه صالحین بخش حفاظت و حراست از ساختار اعتقادی و انقلابی بسیجیان و دیگران است گفت: برای این کار لازم است دو کار مهم صورت گیرد که یکی دفاع در مقابل تهاجم ادارکی انجام شود و نگذاریم جوانان دچار بحران فکری شوند و دوم اینکه ساختار اعتقادی و رفتاری جوانان مهندسی شود.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه شجره طیبه صالحین در استان به یک تحول بنیادین نیاز دارد اظهار داشت: در شرایط کنونی با حالت خوب و ظرفیتی که داریم بسیار فاصله است، و باید ضعف‌ها را به قوت تبدیل کنیم و از جهتی پایش و رصد ما نسبت به جریانات قوی‌تر باشد.

وی با بیان اینکه استان بوشهر در سطح ملی به عنوان استان الهام بخش مطرح است گفت: بوشهر ظرفیت بالایی دارد اما حرکت منظومه‌ای در این استان کُند است و باید خود را به سمت قله بکشیم و در این راستا لازم است برای هر شهرستان روش و یک سند تعالی و تحول نوشته شود. در این خصوص سند تحول بر اساس پرمحتوایی، پرجاذبه بودن، پرنشاطی و پای کاری تهیه و تولید شود.

آیت الله صفایی بوشهری بر توجه به قشر نوجوان و جوانان و جذب آنها تاکید کرد و گفت: در آمارها به طور متوسط هر ایرانی ۹۰ دقیقه مشغول فضای مجازی است که از این مقدار تا ۶۰ دقیقه بازی رایانه‌ای می‌کند. زندگی امروز جوان ما با تلفن همراه، همراه است به همین خاطر باید این حلقه‌ها پرجاذبه باشد لذا اولین تحول ما بایستی در جاذبه باشد تا جوانان و نوجوانان جذب شوند.

وی یکی از جاذبه‌ها را برگزاری اردو عنوان کرد و اظهار داشت: استان بوشهر مکان‌های خوبی برای برگزاری اردوهای تفریحی دارد و از این ظرفیت جهت جذاب شدن برنامه‌ها می‌توان استفاده کرد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه حلقه‌ها بایستی پرمحتوا باشد افزود: روی توانمندی مربیان باید همت کرد؛ علاوه بر این و در مرحله نهایی پای کار بودن جوانان بعد از انجام این کارها بسیار مهم است تا جوانان در میدان حضور داشته باشند.

آیت الله صفایی بوشهری از برگزاری مسابقات بین شهرستانی حلقات طبیه صالحین خواهران و برادران در استان خبر داد و گفت: لیگ مسابقات تعلیم و تربیت و ممتازین هر شهرستان تا پایان سال جاری برگزار می‌شود و برگزیدگان به کشور معرفی خواهند شد.

امام جمعه بوشهر توجه به قرآن کریم در جذب جوانان را بسیار مؤثر دانست و افزود: هرچه روی قرآن کار کنیم سود خواهیم کرد.

وی افزود: همچنین روی مدارس باید تمرکز کرد و شبکه دانش آموزی و معلمین صالحین را شناخت و مأموریت تعلیم دانش آموزان و معلمان دیگر به آنها داده شود.