۱۹ واحد صنعتی راکد در کرمان به چرخه تولید بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد مقیمی با بیان اینکه دولت درصدد راه اندازی واحدهای راکد است، افزود: ما از بازسازی و نوسازی واحدهای موجود غفلت کرده و بیشتر تاکید روی سرمایه‌گذاری‌های جدید بوده است در صورتی که باید از واحدهای موجود حمایت کنیم.

مقیمی گفت: در سال جاری بیش از ۴۰۰ واحد راکد به چرخه تولید بازگشت که سهم کرمان ۱۹ واحد صنعتی بوده است.

وی با بیان اینکه بالاترین راندمان انرژی خورشیدی در کرمان است، اظهار داشت: ما در کشور باید به سمت تولید انرژی خورشیدی برویم.

سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بر دانش‌بنیان کردن واحدهای صنعتی و تولیدی تاکید کرد و ادامه داد: در ادامه صنعت کشور باید به سمت دانش‌بنیان‌ها حرکت کند نه واحدهای بزرگ صنعتی که در خارج از شهرها هستند، باید به سمت شهرک‌های صنفی و دانش‌بنیان‌ها برویم و این شهرک‌ها باید به داخل محدوده شهری بیایند.