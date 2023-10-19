زنجان ورزشگاه مناسب برای برگزاری مسابقات فوتبال ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر بلباسی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست خبری با ابراز تأسف از نبود زمین چمن و ورزشگاه مناسب در استان زنجان برای برگزاری لیگهای کشوری اظهار کرد: باید برای رونق بخشیدن به ورزش فوتبال و ایجاد شور و نشاط در بین مردم زیرساختهای موجود ارتقا یابد.
وی با اشاره به اینکه این استان با توجه به زمینهای چمن موجود شرایط برگزاری هیچ مسابقهای حتی در سطح مسابقات لیگ سه کشور را ندارد، تصریح کرد: ورود تیم لیگ برتر به استان نیازمند فراهم کردن شرایط و زیرساختهای لازم است.
رییس هیات فوتبال استان زنجان به همراهی و هماهنگی مسوولان در برطرف کردن مشکلات فوتبال تأکید کرد و گفت: نیاز اصلی اهالی فوتبال برای ردههای سنی مختلف تکمیل فاز یک ورزشگاه ۱۵ خرداد زنجان است تا بتوان میزبان شایستهای برای برگزاری مسابقات بود.
وی با اشاره به اینکه این پروژه در حال حاضر پیشرفت فیزیکی خوبی دارد، عنوان کرد: برای تکمیل این پروژه دست کم ۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که با اخذ مصوبه در سفر رییس جمهور شاهد تسریع در تکمیل آن خواهیم بود.
بلباسی با بیان اینکه زمان زیادی از احداث ورزشگاه ۱۵ هزار نفری زنجان سپری می،شود اما تاکنون به دلایل مختلفی به سرانجام نرسیده است، یادآور شد: جلسات مختلفی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای حل مشکلات فوتبال زنجان برگزار شده است.
وی ورزشگاه ۱۵ خرداد را شناسنامه فوتبال زنجان خواند و افزود: این مجموعه در داخل شهر واقع شده و به دلیل بافت قدیمی خود از مقبولیت بیشتری در میان ورزشکاران برخوردار است.
رییس هیات فوتبال استان زنجان اظهار کرد: این پروژه به صورت ملی مدیریت میشود و پس از ۱۰ سال، تکمیل آن به پیمانکار دیگری واگذار شد که امیدواریم این سرمایه عظیم هرچه سریعتر به سرانجام برسد.
وی به کمبود زیرساختها، لزوم توسعه حمایتهای مالی و چالشهای باشگاهداری اشاره کرد و گفت: باشگاه های استان بنیه مالی بسیار ضعیفی دارند که طبق برنامهریزیها دورههای آموزشی برای مدیران آنها برگزار خواهد شد.
بلباسی با بیان اینکه در زمان حاضر ۲۶ مدرسه فوتبال در استان فعال است که ۲ مدرسه آن به بانوان اختصاص دارد، اضافه کرد: یکی از معضلات فوتبال، مدارس فوتبال و مسائل و حواشی مختلف آنها بوده که استان زنجان به دلیل بازرسیهای مستمر چنین مشکلاتی را نداشته است.
