به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر پنج شنبه در دیدار قائم مقام دانشگاه آزاد اسلامی با محکوم کردن اقدامات جنایتکارانه رژیم غاصب صهیونیستی، اظهار داشت: در شرایط کنونی و نظم جهان هستی، باید بتوان در عرصه علم و فناوری دارای اقتدار بین المللی باشیم و کشوری می‌تواند در هندسه علم جهان، سهم مهندسی داشته باشد که دارای مؤلفه‌های قدرت باشد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه یکی از مؤلفه‌های قدرت، داشتن علم، فناوری و محصولات استراتژیک و فناورانه است، عنوان کرد: این موارد حاصل نمی‌شود مگر با زیرساخت‌های قوی علمی که یکی از این زیرساخت‌ها، مراکز دانشگاهی و آموزش عالی است.

آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه هم توسعه جغرافیایی و هم توسعه تجهیزاتی متناسب با نیاز آموزش حال و آینده کشور، یکی از کارهای راهبردی است، گفت: خوشبختانه دانشگاه آزاد اسلامی خدمات شایانی در توسعه علم و فناوری و نیز رشد جغرافیایی حوزه دانشگاهی در سطح ملی داشته و تولیدات مناسبی نیز در جغرافیای ملی داشته است اما در شرایطی هستیم که دانشگاه‌ها باید توجه وافری در عرصه تعمیق، پژوهش و رشد علمی داشته باشند.

امام جمعه بوشهر با ترسیم آینده نظام هستی و کشور در عرصه علوم ادامه داد: خروجی دانشگاه‌ها باید توانمندسازی تمام نیروهای دانشی در عرصه‌های تسلط بر دانش، پژوهش در نظام مسائل و تولید علم در صورت توانایی علمی و مرجعیت علمی و تولیدات محصولات دانش بنیان باشد.

وی اضافه کرد: اگر بتوان این روند را ترسیم و مدیریت کنیم تا حتی درصدی از آن محقق شود، آن هنگام دارای اقتدار خواهیم شد و امکان سهم خواهی در جهان هستی را خواهیم داشت.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه کارهای ارزشمندی در دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفته است، عنوان کرد: خوشبختانه رویکرد دانشگاه آزاد اسلامی، فراملی است، خود را محدود نکرده بلکه در آمایش سرزمینی ورود پیدا می‌کند.

وی در خصوص فعالیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر، بیان کرد: فعالیت‌های دریا پایه، حوزه انرژی هسته‌ای، نخیلات و پتروشیمی در تنظیم پیشرفت توسعه استان همواره مورد توصیه بوده است که دانشگاه آزاد اسلامی در این حوزه‌ها ورود کرده که نشان از رویکرد خدمت به نظام و پای کار بودن دانشگاه است و این ارزشمند است و جای قدردانی دارد اما با توجه به ظرفیت بسیار دانشگاه، تا رسیدن به جایگاه شایسته خود هنوز جای کار دارد.

آیت الله صفایی بوشهری افزود: در عدم تحقق جایگاه واقعی، مسائل مختلف بیرونی نیز دخیل است از این رو نیاز به حمایت بیشتر سازمان دانشگاه است و یکی از این حمایت‌ها، ایجاد رشته‌های متناسب با منطقه است.

وی بیان کرد:. ضمن اینکه در استان نیز حمایت کامل از دانشگاه آزاد اسلامی و برنامه‌های آن برقرار است و ما نیز به عنوان عضو هیئت امنا دانشگاه و هم تعهدی که داریم، حامی دانشگاه خواهیم بود.

وی با اشاره به ایجاد مدارس سعادت در دانشگاه آزاد اسلامی، این اقدام را فعالیتی مطلوب دانست و افزود: متأسفانه در برخی مواقع، گسست علمی میان آموزش و پرورش وجود دارد.

وی بیان کرد: اقدام دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه معارف با ایجاد این مدارس بسیار ارزنده است و این مدارس از همان ابتدا موجب رشد علمی متناسب با دانشگاه را ایجاد می‌کند که می‌توان در استان‌ها نیز متناسب با ظرفیت استانی، هماهنگ شوند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه فعالیت‌های اجتماعی و فرا دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی سبب می‌شود دانشگاه با جامعه و بالعکس جامعه با دانشگاه پیوند بخورد، گفت: رویکرد دانشگاه‌های جهان این گونه است، دیوارهای میان دانشگاه و صنایع برداشته شده و دانشگاه در میان مردم و جامعه و متناسب با نیازهای آن فعالیت می‌کند و با گزارش‌هایی که دریافت شده است، دانشگاه آزاد اسلامی استان در حال حرکت به این سمت و سو است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر در پایان با آرزوی موفقیت برای رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر تأکید کرد: انسان باید هر پست و جایگاهی را تحویل می‌گیرد، با قدرت و به موقع در انجام آن کوشا باشد.