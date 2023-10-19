به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان روز پنجشنبه در جریان سفر به سوریه، در دیدار با استاندار دمشق، ضمن تشریح ویژگی‌های تاریخی، فرهنگی و اقتصادی آذربایجان غربی، پتانسیل‌های موجود استان را برشمرد و اظهار امیدواری کرد روابط بین دو استان گسترده‌تر از وضعیت فعلی شود.

وی افزود: گسترش روابط اقتصادی و تجاری با استان‌های مهم سوریه در راستای دیپلماسی منطقه‌ای به عنوان سیاست اولویت دار دولت سیزدهم در دستور کار قرار دارد.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: توانمندی‌های این استان در بخش‌های کشاورزی، مهندسی، معدن و گردشگری فرصت‌های بی نظیری برای ارتقای سطح روابط با دمشق بشمار می‌رود.

معتمدیان گفت: با توجه به بسترهای مهم حمل و نقلی دریایی، ریلی و جاده‌ای، از طریق ترکیه و اقلیم کردستان عراق، می‌توان با تشکیل کمیته‌های مشترک فرصت گسترش همکاریهای اقتصادی تجاری را سرعت بخشید.

استاندار دمشق نیز در این دیدار ضمن قدردانی از علاقمندی آذربایجان غربی برای ارتقا روابط با دمشق، از گسترش مراودات ابراز خشنودی کرد.

محمد طارق کریشاتی ضمن تشریح ظرفیت‌های دمشق، بر سرعت بخشی به گسترش روابط با آذربایجان غربی تاکید کرد.