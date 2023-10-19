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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۰۷

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان:

دوره آموزشی کشورداری ویژه مدیران استان کرمان برگزار شد

دوره آموزشی کشورداری ویژه مدیران استان کرمان برگزار شد

کرمان- معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان کفت: دوره آموزشی کشورداری ویژه فرمانداران، مدیران ستادی استانداری و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان کرمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری کرمان، علی بیگ زاده با اشاره به دوره آموزشی کشورداری ویژه مدیران استان کرمان، گفت: این دوره آموزشی توسط مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور، معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری و دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری کرمان در راستای ارتقای دانش علمی و توانمندسازی مدیران و تحقق راهبردی دولت برنامه‌ریزی شده است.

۵ نفر از اساتید حوزه و دانشگاه در این دوره یک روزه (پنجشنبه ۲۷ مهر) به ارائه مباحثی در حوزه کشورداری پرداختند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان در این مراسم گفت: در حوزه آموزش مدیران و کارکنان دولت رسالتی داریم و حسب دستور استاندار کرمان وظیفه داریم از هر ۱۵ روز کاری مدیران، یک روز را به آموزش اختصاص دهیم.

وی بیان داشت: دوره «کشورداری» جزو دوره‌های بهبود مدیریت است و الزام به گذراندن این دوره داریم. ما موظف هستیم در مقام اجرا، تصمیم درست بگیریم که این مسئله به شناخت و آموزش مستمر نیاز دارد.

کد مطلب 5916331

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