به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار هاشم غیاثی ظهر پنجشنبه در پنجمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج که در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد، با اشاره به تحولات اخیر در مناطق اشغالی اظهار کرد: هیچ اتفاقی در رژیم صهیونیستی صورت نمی‌گیرد که در هماهنگی کامل با آمریکا نباشد. آمریکا به دلیل ترس از توسعه جبهه مقاومت با محوریت ایران اسلامی، تلاش می‌کند این رژیم غاصب را به عنوان یک اهرم کنترل کننده و محدودکننده در مقابل جبهه مقاومت قرار دهد.

فرمانده سپه امام رضا (ع) افزود: آن‌ها از توسعه اسلام نگران هستند. ما هیچگاه در مبانی با آمریکا و اذناب آن به توافق نخواهیم رسید و به مبانی ناب مکتب و اسلام پشت پا نخواهیم زد. قطعاً در مقابل استکبار هستیم و استکبار هم به این دلیل که مبانی ما را نمی‌پذیرد، در مقابل ما خواهد بود.

وی تاکید کرد: اتفاقاتی که امروز در منطقه رقم می‌خورد حاکی از آن است که ما باید در همه عرصه‌ها قدرتمندتر شویم.

غیاثی گفت: ما در میدان جنگ و جهاد هستیم و آنچه را که شما در حوزه فضای مجازی با حضور و ابتکارات و خلاقیت‌ها رقم می‌زنید، کمتر از جوانانی که در دوران دفاع مقدس و امروز هم در حضور و مقابله رژیم صهیونیستی اعلام آمادگی کردند، نیست. اما اراده‌های ما می‌بایست برای اجرای مأموریت‌های متناسب با شرایط مصمم‌تر شود.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) تاکید کرد: باور ما این است که امروز حقیقی‌ترین جنگ ما در برابر دشمن، فضای مجازی است و ما می‌بایست در این عرصه تلاش کنیم. ما باید فضای حقیقی و مجازی را توأم با هم ببینیم. چون هر یک به تنهایی خلأ‌هایی به وجود می‌آورد که ما را در رسیدن به هدف و مسیر با مشکل مواجه می‌کند.

وی گفت: با تشکیل قرارگاه فضای مجازی در استان با مسئولیت استاندار، مسئولیت کمیته تولید محتوا به سپاه واگذار شده است؛ لذا اقدامات ما باید در این مأموریت تعریف شود که محصول آن، تولیدات فاخری باشد تا در همه عرصه‌ها بتوان از آن استفاده کرد. جلسات قرارگاه فضای مجازی سپاه استان نیز به صورت منظم برگزار می‌شود و موضوعات مختلف در آن جلسات پیش بینی می‌شود. ما اهتمام داریم که در حوزه تولید محتوا تلاش کنیم و در این زمینه از انسجام بین ظرفیت‌های موجود در سپاه و بسیج و نیز ظرفیت‌های خارج از این مجموعه‌ها بهره بگیریم.