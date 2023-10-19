مسئولیت دانشجویی با عدالت خواهی و استعمار ستیزی گره خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین کلانتری در همایش فرهنگی و معنوی «میثاق مهر» و آغاز سال تحصیلی دانشگاهیان با عنوان «مهر رضوی – تعالی علمی» که با حضور دانشجویان از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در بارگاه منور رضوی برگزار شد، اظهار کرد: دوره دانشجویی تثبیت هویت فرد را در پی دارد، لذا دانشجو باید نسبت به شکل‌گیری این هویت بیشتر بیندیشند تا از شکل‌گیری هویت کاذب جلوگیری شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: دانشجو فردی مسئولیت پذیر است و بر همین اساس حضور او در عرصه‌های مختلف و کنش‌گری با ویژگی‌های این دوره، گره خورده است.

وی ادامه داد: دانشگاه شرایط خاص خود را دارد و زمانی که با ویژگی‌های دانشجویی در هم آمیخته می‌شود منجر به اتفاقات بسیاری خواهد شد و فرد باید با بصیرت در این مسیر گام بردارد تا دچار خسران نشود.

کلانتری اظهار کرد: توجه به زیست دانشجویی و ابعاد مختلف آن بسیار مهم است، تربیت دانشجویی در کنار فعالیت‌های مختلف از جمله علمی، فرهنگی و سیاسی شکل می‌گیرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های دوران دانشجویی، استقلال خواهی است و باید به این موضوع توجه شود تا دانشجویان آماده بر عهده گرفتن مسئولیت‌های مختلف در جامعه شود.

وی با اشاره به حملات ددمنشانه رژیم اشغالگر قدس نسبت به مردم غزه افزود: مسؤولیت دانشجویی با عدالت خواهی و استعمار ستیزی گره خورده است، به طوریکه دانشجویان اولین گروه‌هایی بودند که بعد از حمله به بیمارستان «المعمدانی» در میادین شهرهای مختلف حضور یافتند و اعلام انزجار خود را نسبت به این حرکت اعلام کردند.