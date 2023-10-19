به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، وزارت شرایط اضطراری روسیه امروز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور ۲۷ تُن کمک بشردوستانه را از طریق مصر میان غیرنظامیان ساکن در منطقه محاصره شده نوار غزه توزیع خواهد کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، یک مسئول ارشد وزارت شرایط اضطراری روسیه در همین راستا تأکید کرد: هواپیمای ویژه حامل کمک‌های بشردوستانه روسیه از فرودگاهی در نزدیکی مسکو به سوی مصر پرواز کرده است.

به گفته این مقام دولت روسیه، این کمک‌ها به نمایندگان هلال احمر مصر برای ارسال به نوار غزه تحویل داده خواهد شد.

از سوی دیگر، حملات جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه باعث افزایش تعداد شهدای فلسطینی و آواره شدن تعداد بیشتری از خانواده‌ها می‌شود. ارتش رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند با یورش به کرانه باختری مانع هرگونه اقدامی از سوی نیروهای فلسطینی در این منطقه شود.

در حالی که هر روز شاهد جنایاتی دهشتناک از سوی ارتش رژیم غاصب صهیونیستی علیه فلسطینیان هستیم کمک‌های ایالات متحده به این رژیم همچنان ادامه دارد.

در جدیدترین نمونه از حمایت‌های نظامی آمریکا از رژیم جنایتکار صهیونیستی چندین دستگاه خودرو زرهی آمریکایی تحویل ارتش این رژیم شد.

وزارت جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد: یک هواپیمای آمریکایی حامل چندین خودرو زرهی برای تحویل به ارتش اسرائیل به زمین نشست.

حمایت‌های سیاسی و نظامی آمریکا و کشورهای غربی از رژیم صهیونیستی در حالی انجام می‌شود که ارتش رژیم صهیونیستی برای سیزدهمین روز پیاپی بمباران مناطق مسکونی در غزه را ادامه می‌دهد. در نتیجه حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به غیر نظامیان در غزه، نزدیک به ۳۸۰۰ فلسطینی به شهادت رسیدند و بیش از ۱۳ هزار نفر دیگر نیز زخمی شدند که بنا بر آمار اعلامی از سوی وزارت بهداشت فلسطین بیشتر شهدا و زخمی‌ها را کودکان و زنان بی‌گناه فلسطینی تشکیل می‌دهند.