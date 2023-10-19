به گزارش خبرنگار مهر، ناصر چاووشی بعدازظهر پنجشنبه در اختتامیه ششمین جشنواره ملی معلولان اظهار داشت: این جشنواره فرصتی را فراهم می‌کند که توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها در بین افراد معلول در زمینه رسانه به منصه ظهور برسد و بتوانند رقابت کنند.

وی افزود: در کنار آن این افراد شناسایی و کمک می‌کنند که مسائل مددجویان به جامعه معرفی شود.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان خاطر نشان کرد: از سویی دیگر مشکلات مددجویان بازتاب پیدا می‌کند و مسائل ۱۵۰ هزار نفری که تحت پوشش بهزیستی هستند مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به بستر رسانه و توانمندی معلولان ادامه داد: فعالیت‌های بسیاری در بهزیستی صورت می‌گیرد که مردم جامعه از آن بی اطلاع است و با وجودی که سه برنامه ملی امروز در اصفهان برگزار شده اما اطلاع‌رسانی درستی انجام نمی‌شود.

علی قاسم‌زاده شهردار اصفهان نیز در این نشست اظهار داشت: چندسالی است که این جشنواره برگزار می‌شود و قدردانی می‌کنم از این اقدامات و فعالان که به نفع جامعه مددجویان و شهری صورت گرفته است.

منصور گلناری، دبیر این جشنواره نیز در اختتامیه ششمین جشنواره ملی معلولان اظهار داشت: امیدواریم میزان بودجه این جشنواره افزایش پیدا کند تا در استان‌های دیگر توانایی برگزاری آن فراهم شود.

وی ادامه داد: این فعالیت یک رویداد ملی است و باید حمایت شایسته‌تری از آن شود.

گلناری در ادامه به رونمایی از سه کتاب که توسط معلولان نوشته شده است، اشاره کرد و از برگزاری چند کارگاه آموزشی در قالب‌هایی چون عکس و داستان کوتاه پس از برگزاری اختتامیه خبر داد.

به گزارش مهر، جشنواره از ۲۷ استان شرکت کننده داشته و در ۱۳ بخش آثار داوری شده است.

آثار دریافتی در ۱۵ بخش طنز مکتوب، تیتر، اینفوگرافیک، داستان کوتاه، دلنوشته، عکس، فن بیان، کلیپ، کاریکاتور، گزارش مکتوب، مصاحبه مکتوب، مقاله و یادداشت، مصاحبه صوتی و تصویری، گزارش صوتی و تصویری و شعر بوده است که دو بخش شعر و مصاحبه صوتی و تصویری به دلیل به حد نصاب نرسیدن آثار، داوری نشد.

امسال ۲۲۰ شرکت کننده داشته‌ایم که ۱۱۷ نفر از این شرکت کننده‌ها افراد دارای معلولیت ب وده‌اند.