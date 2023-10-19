پلمب دو واحد غیر مجاز و آلاینده تفکیک زباله در مهرآباد دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزا کریمی عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران از پلمب واحدهای آلاینده و غیر مجاز در دماوند خبر داد.

میرزا کریمی در تشریح جزئیات این اقدام گفت: پیرو گزارشات و شکایات مردمی مبنی بر وجود دو واحد تفکیک پسماند در اطراف منازل مسکونی مهرآباد، موضوع در دستور کار این اداره قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده محرز شد واحدهای مورد اشاره بدون مجوز زیست محیطی در محل فعالیت داشته اند.‌

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند عنوان داشت: با توجه به ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی و تهدید علیه بهداشت عمومی این دو واحد، در راستای پیشگیری از استمرار آلودگی‌ها و اجرای قوانین و مقررات محیط زیست، روز گذشته پلمپ شدند.