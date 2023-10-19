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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۳۵

قول مساعد معاون رییس جمهور در سفر به یزد؛

بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی مهریز تکمیل می‌شود

بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی مهریز تکمیل می‌شود

یزد- معاون رئیس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در سفر به شهرستان مهریز برای تامین اعتبار لازم برای تکمیل بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی بیمارستان فاطمه الزهرا(س) مهریز قول مساعد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داود منظور در بازدید از پروژه‌های نیمه تمام استان یزد از بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی حضرت فاطمه الزهرا(س) مهریز قول مساعد برای تامین اعتبار ۱۴۰ میلیارد تومانی لازم برای تکمیل این بیمارستان داد.

تکمیل طرح توسعه این بیمارستان از آرزوهای دیرینه مردم شهرستان مهریز است که تاکنون با همت خیران و از محل کمک‌های آنها و حمایت مسوولان استان یزد اقدام‌های خوبی در این ارتباط صورت گرفته است.

ساخت و تجهیز این مرکز درمانی با ۶ بخش تخصصی از کیفیت و استاندارد خوبی برخوردار است و تا ۳۰ سال آینده پاسخگوی نیاز مردم شهرستان مهریز است.

کد مطلب 5916371

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