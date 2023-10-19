به گزارش خبرگزاری مهر، سپهر خلجی در شورای اداری خراسان رضوی با تاکید بر اطلاع‌رسانی سریع برخی حوادث خاص در کشور اظهار کرد: یک «گروه ضربت» باید در استانداری‌ها ایجاد شود تا برای اطلاع‌رسانی وقایع و حوادث خاص، به صورت ویژه در استان‌های کشور تصمیم‌گیری شود.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت بیان کرد: اطلاع رسانی در خصوص وقایع خاصی که ممکن است در استان‌ها اتفاق بیفتد، کار انفرادی نیست، لازم است تیمی متشکل از صدا و سیما، افراد امنیتی و دستگاه‌هایی که با موضوع مرتبط هستند در این گروه ضربت حضور یابند تا نسبت به مسأله‌ای که روی داده، «در لحظه» تصمیم گیری کرده و اقدام رسانه‌ای انجام دهند.

وی اظهار کرد: اطلاع رسانی در موارد خاص ممکن است فارغ از تصمیم‌ها در شورای تأمین باشد، یعنی همانطور که از اسم گروه (ضربت) مشخص است، گروهی با اعضای مشخص در خصوص موارد خاص، برای اطلاع رسانی به صورت ضربتی تصمیم می‌گیرند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ادامه داد: طبق بررسی‌های انجام شده از دهه ۸۰ رهبر معظم انقلاب به دولت‌ها این توصیه را داشته‌اند که اقدامات دولت به درستی برای مردم بازگو شود، در دولت سیزدهم نیز به صورت خاص این مطالبه را داشته‌اند، چرا که می‌بینند در این دولت خدمات زیادی به مردم ارائه شده که در پی آن بسیاری از شاخصه‌ها جابجا شده است.

وی بیان کرد: یک نمونه از این شاخص‌ها آمار بیکاری و وضعیت اشتغال در کشور است که در دولت سیزدهم ارتقای خوبی داشته است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ادامه داد: امیدوارم با تغییراتی که در حوزه رویکردی و همچنین ساختاری در بعد اطلاع رسانی ایجاد می‌کنیم، بتوانیم مطالبات رهبری در این حوزه را محقق کنیم.