انقلاب اسلامی فرهنگ مقاومت برابر صهیونیست ها را نهادینه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری عصر پنجشنبه در مراسم یادبود شهدای غزه که در دفتر آیت الله نوری همدانی برگزار شد با اشاره به سابقه رژیم اشغالگر قدس اظهار داشت: شکل گیری دولت صهیونیستی نیازمند الزاماتی همانند جمعیت و سرزمین داشت.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در ابتدای تشکیل دولت صهیونیستی آمار جمعیت یهودیان کم بود و به همین دلیل فراخوانی برای کوچ یهودیان از سراسر دنیا انجام شد و برای خود ملت سازی کردند و از همان ابتدا اقدامات خود را با جنایات پیش بردند.
وی بیان داشت: اسرائیل متشکل از یهودیان تند افراطی است که قرنها منتظر آن بودند که بتوانند دولت داشته باشند.
ذوالنوری عنوان داشت: امروز در جهان، مسیحیت نیز بر این باور است که هر کسی اعتقادی به یهودیت نداشته باشد مسیحی واقعی نیست.
وی ابراز داشت: آنان معتقدند که در آخرالزمان کشتاری رخ میدهد که مقدمه ظهور و رجعت مسیح است.
نماینده قم در خانه ملت بیان داشت: دشمن از اسلامی که آمریکا و اسرائیل را به رسمیت بشناسد، نگرانی ندارد بلکه هراس آنان از اسلام شیعی و انقلابی است.
ذوالنوری با بیان اینکه نیل تا فرات بخشی از رؤیای صهیونیست بین الملل است افزود: صهیونیستها تلاش میکنند تا مقاومت همه ادیان و مذاهب را از بین ببرند و امروز جنگ در فلسطین علیه تمام بشریت و اسلام است.
وی بیان داشت: هر کسی در آمریکا میخواهد رئیس جمهور شود باید با اسرائیل و صهیونیست بیعت کند، در غیر این صورت امکان رئیس جمهور شدن را ندارد.
وی گفت: اسرائیل روزی در برابر ۶ کشور عربی به پیروزی رسید آن روز قدرت کمتری نسبت به امروز داشت و امروز اتحاد کشورهای عربی در برابر اسرائیل بیشتر است.
ذوالنوری عنوان داشت: امروز جنگ فلسطین همانند دفاع مقدس ما، جنگ اسلام و کفر است و کسانی که میخواند آزاده باشند باید موضع خود را در این میدان نبرد مشخص کنند.
نماینده قم در خانه ملت بیان داشت: امروز وقتی صحبت میانجیگری میشود جبهه مقاومت میگوید وارد این جریان نشوید و باید تلاش کنید تا اسرائیل به غیرنظامیان حمله نکند و ما برای مبارزه همه نوع آمادگی را داریم.
ذوالنوری بیان داشت: فرهنگ انقلاب اسلامی و شیعی امروز این باور مقاومت و ایستادگی را در بین رزمندگان مقاومت علیه صهیونیستها ایجاد کرده و علارغم سرسپردگی دولتهای عربی، اوضاع برای رژیم صهیونیستی بسیار سخت است و امروز شاهد هستیم که رزمندگان در علمیات طوفان الاقصی اراده و باور خود را به نمایش گذاشتند که در گذشته ندیده بودیم همانند حمله با پاراگلایدر که بسیار عجیب بود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان داشت: امروز تلاش میشود فلسطینیها از نوار غزه که در جنگ ۶ روزه از مصر گرفته شد به سمت مصر سوق داده شود و این کشور را تشویق میکنند که آوارگان به مصر بیاید و جمعیت فلسطین خالص شوند.
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