برپایی نماز جمعه از برکات انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما بعد از ظهر پنجشنبه در آئین معارفه نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه که با حضور رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی کرمانشاه، استاندار کرمانشاه، جمعی از خانواده شهدا و مسئولان کشور و لشکری استان کرمانشاه در سالن انتظار برگزار شد با محکوم کردن اقدام اسرائیل علیه غزه، اظهار کرد: امام خمینی (ره) در زمان ایجاد اسرائیل به ماهیت این رژیم پی برده بود که شیطان و اسرائیل را لبه‌های یک شمشیر برای جدال با کفر می‌دانست.

وی افزود: امام خمینی (ره) اسرائیل را در جایگاه امروزش می‌دید و تلاش داشت اسرائیل را به ما معرفی کند و با تدبیر در ۵۰ سال آینده مقابله با این رژیم را مورد توجه قرار داده بود.

امام جمعه و نماینده سابق ولی فقیه کرمانشاه با تاکید بر چند توصیه کرد: توجه به عمل صالح موضوعی است که همیشه باید مورد توجه قرار گیرد چرا که زمینه رشد همه جانبه فرد را به همراه خواهد داشت و عقل و دل ما را سالم نگه می‌دارد.

آیت الله علما با بیان اینکه روح و معنویت امام خمینی (ره) عامل بزرگ شدن شخصیت ایشان بوده، بیان کرد: روح معنویت حاصل توجه به امور معنوی است که امر برپایی نماز جمعه به عنوان یکی از برکات مهم انقلاب حفاظت و مراقبت شود و نسبت به آن پایبند بود تا زمینه رشد معنوی را در فرد ایجاد کند و به تعبیر دقیق‌تر روح معنوی عمل صالح را می‌طلبد.

وی تاکید کرد: انقلاب اسلامی با هشت سال دفاع جوانان بسیاری تقدیم کرده و ثابت کرد که همه ما نسبت به این آب و خاک و خدمت به مردم مدیون هستیم و متناسب با مسئولیت خود باید ادای دین کنیم.

آیت الله علما در سخنان پایانی خود با مردم کرمانشاه و مسئولین با تاکید بر اینکه اگر علم اسلام بر دوش کسی گذاشته شود صبر و تحمل آن را نیز داده خواهد شد، یاد آور شد: امام خمینی (ره) تا زمان رحلت سخن دیگری غیر از اسلام نداشت و رهبر معظم انقلاب نیز به پیروی از ارزش‌های این انقلاب و اسلامی بر همین امر استوار است که این مسئله نشان می‌دهد که همه ما نیز در هر جایگاهی باید نسبت به این امر پایبند باشیم.