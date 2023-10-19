حق ناامید کردن مردم را نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قاسمیان عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان اردبیل اظهار کرد: ۸۹۴ داوطلب در پیش‌ثبت‌نام انتخابات مجلس مدارک خود را بارگذاری کردند که این میزان ثبت‌نام ۳.۵ برابر دوره گذشته است.

وی تصریح کرد: ۹ درصد این کاندیداها زنان و ۹۱ درصد آقایان هستند که از امروز نیز ثبت نام قطعی کاندیداها آغاز شده و تا سوم آبان ماه ادامه خواهد داشت.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل گفت: ما حتی یک ساعت نیز از برنامه‌های تعریف شده ستاد انتخابات عقب نیستیم و با شکل‌گیری هیأت‌های اجرایی در شهرستان‌ها و بخش‌ها، در قالب هشت نفر معتمد و سه نفر عضو حقوقی سعی داریم تا روند انتخابات را به شایستگی به پیش ببریم.

قاسمیان حضور ۴۹۶ نفر را به عنوان هیأت‌های اجرایی در سطح استان یادآور شد و افزود: با اعتمادی که مردم به اعضای هیأت‌های اجرایی در مسیر برگزاری انتخابات خواهند داشت، در ۱۱ اسفند امسال انتخاباتی با شکوه و مثال‌زدنی را در استان شاهد خواهیم بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ۵۴۵ داوطلب تأیید نهایی در مرحله پیش‌ثبت‌نام بدون هیچ مشکل خاص و با دریافت کد رهگیری ثبت‌نام خود را انجام خواهند داد و مابقی ۳۴۹ نفر نیز که اعتراض داشتند در روزهای گذشته به اعتراض‌های آنها رسیدگی و کد رهگیری برای اغلب آنها صادر شده است.

قاسمیان اضافه کرد: در این مرحله فقط افرادی که پیش‌ثبت‌نام کرده بودند، حق ثبت نام قطعی را خواهند داشت و امکان تغییر حوزه انتخابیه نیز در این مرحله مهیا است.

وی بیان کرد: بر اساس قانون انتخابات شفافیت مالی و بیان سوابق اجرایی، آموزشی، قضائی و پژوهشی در فرآیند ثبت‌نام اعلام شده و کاندیداها اطلاعات خود را ثبت خواهند کرد.

قاسمیان در ادامه سخنان خود یادآور شد: ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفند برگزار می‌شود که فرآیند ثبت نام و بررسی صلاحیت داوطلبان از ۱۴ آبان ماه آغاز خواهد شد.

وی تصریح کرد: با توجه به حساسیت انتخابات، انتظار می‌رود ایجاد نارضایتی در بین مردم به حداقل رسیده و امیدآفرینی را در جامعه شاهد باشیم.

قاسمیان از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا با تدبیری مناسب جلوی تجمعات اعتراضی احتمالی را در جلوی ادارات و دستگاه‌های مختلف بگیرند و بیش از گذشته مراقب تبلیغات زودهنگام باشند تا شرایط متفاوتی در استان رقم نخورد.

وی گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید به تناسب شأن دولت در عرصه خدمت‌رسانی حاضر بوده و مسائل حفاظتی و تأمین امکانات مورد نظر را مورد توجه قرار دهند.

قاسمیان جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و بهره‌گیری از امکانات دولتی را در فرآیند انتخابات یادآور شد و افزود: باری کاهش هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی، سعی شده تا برای هر شهرستان سیگنالی مشخص تعریف و از طریق صدا و سیما تبلیغات مناسب مورد توجه قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: هفت نماینده فعلی مجلس تا خرداد سال آینده دارای جایگاه قانونی هستند و مدیران دستگاه‌های اجرایی در همراهی و پیگیری آنها برای انجام مطالبات مردمی دچار برخی فضاسازی‌های کاذب شوند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل به موضوع جهاد تبیین و ضرورت امیدآفرینی در جامعه اشاره کرد و گفت: در کنار روشنگری، باید از ظرفیت رسانه‌ها استفاده شده و روزانه از هر دستگاه اجرایی یک خبر امیدآفرین منتشر شود.